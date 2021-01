Co otrzymały Siły Zbrojne RP w 2020 roku

„Dziennik Zbrojny” przedstawił zestawienie najważniejszego sprzętu wojskowego i uzbrojenia, nowego i zmodernizowanego, otrzymanego w 2020 roku przez Siły Zbrojne RP, w tym systemy przeciwlotnicze Poprad i Pilica, haubice samobieżne Krab czy czołgi Leopard 2PL i T-72M1R. Wymieniono też dostawy niezrealizowane.

Zestawienie „Dziennika Zbrojnego” opiera się na analizie zrealizowanych umów, na mocy których Siłom Zbrojnym RP dostarczano nowy i zmodernizowany sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Dotyczy to np. przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad, zestawu rakietowo-artyleryjskiego Pilica, zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL i zmodyfikowanych T-72M1R czy 155 mm haubic samobieżnych Krab. Listę uzupełniono także o kilka umów, których wykonanie nie przebiegało zgodnie z harmonogramem i mimo planów sprzętu nie udało się odebrać. Dotyczy to np. pojazdów rozpoznawczych Żmija.

Według serwisu, w 2020 roku na potrzeby Sił Zbrojnych RP dostarczono m.in. następujące rodzaje sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

W obszarze obrony powietrznej, polscy żołnierze otrzymali 24 samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad. Łącznie, do Sił Zbrojnych RP trafiło zatem już 60 z 79 zamówionych zestawów Poprad. Ponadto, otrzymano jeden zestaw przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica, w składzie: 6 jednostek ogniowych (podwójna armata kalibru 23 mm z podwójną wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków Grom/Piorun) wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowisko dowodzenia , stacja radiolokacyjna ELM-2106NG, 2 pojazdy transportowe i 2 pojazdy amunicyjne.

W przypadku pojazdów wojskowych, dostarczono: 37 sztuk bazowych podwozi KTO Rosomak, dwa wozy dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak, jeden Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego (CKPEiRT) Hardun oraz 32 sztuki Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia MMSD szczebla oddziału i pododdziału.

Pod względem artylerii, polskie wojsko otrzymało przede wszystkim dwie baterie Dywizjonowego Modułu Ogniowego Regina dla 23. Śląskiego Pułku Artylerii, w tym: 16 egzemplarzy haubic samobieżnych Krab kal. 155 mm, 2 Wozy Dowódczo-Sztabowe (WDSz), 6 Wozów Dowódczych (WD), 4 Wozy Amunicyjne (WA) oraz Wóz Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE).

Ponadto, dostarczono 24 sztuki Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych AWA, na potrzeby 8 kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak. Z kolei do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu trafiły dwa moździerze samobieżne kal. 120 mm M120K Rak.

Jeśli chodzi o czołgi, to zrealizowano umowę na dostarczenie 12 zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL (6 do Ośrodka Szkolenia „Leopard” podlegającego 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej i 6 do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej) oraz 28 zmodyfikowanych czołgów T-72M1R. Zaznaczono, że pozostałe 19 pojazdów z planu na 2020 rok ma zostać dostarczonych w 2021 roku, z płatnością za ich dostawy z budżetu zaplanowanego na 2020 rok.

Żołnierze otrzymali także 14 sztuk Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej oraz 4 sztuk Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej.

Jeśli chodzi o Marynarkę Wojenną RP, to dostarczono cztery holowniki projektu B860 (H-11 Bolko, H-1 Gniewko, H-2 Mieszko, H-12 Semko) oraz zmodernizowany okręt rozpoznawczy ORP Hydrograf.

Lotnictwo otrzymało: symulator lotu samolotu PZL-130 TC-II Orlik, 4 samoloty szkolenia zaawansowanego M-346 Master (Bielik), zmodernizowany śmigłowiec SAR W-3 WARM Anakonda, 6 samolotów szkolno-treningowych Diamond DA-20.

Do lotnictwa trafiły też pociski rakietowe powietrze-powietrze dla samolotów F-16 – średniego zasięgu AIM-120C-7 AMRAAM i krótkiego zasięgu AIM-9X-2 Sidewinder. W obu przypadkach Inspektorat Uzbrojenia potwierdził realizację dostawy zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie, jednak nie podano ilości. Według ustaleń Tomasza Dmitruka z „Dziennika Zbrojnego”, chodzi o 65 pocisków AMRAAM i 93 pociski Sidewinder.

W 2020 roku dostarczono również: jedną Mobilną Stację Radiolokacyjną NUR-15M Odra (to pierwsza z 11 stacji zamówionych w 2018 roku), 33 pojazdy wojsk aeromobilnych Aero wraz z 35 przyczepami (z tego 15 pojazdów i 15 przyczep pochodziło z dostawy zaplanowanej jeszcze na 2019 rok, ale zakończonej w styczniu 2020 roku), 208 samochodów ciężarowych Jelcz 442.32, 214 samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia Ford Ranger XTL.

Wojsko Polskie otrzymało także 300 sztuk przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, jak również 18 sztuk Robotów Patrolowo-Przenośnych RPP, 204 lekkie moździerze kal. 60 mm LMP-2017. Pod względem broni palnej, polscy żołnierze dostali przede wszystkim 13 tys. (dokładniej 13 009) karabinków 5,56 mm MSBS Grot. Z tej liczby do składów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przekazano 5 443 sztuk, do Wojsk Obrony Terytorialnej 3 521 sztuk, a do innych rodzajów Sił Zbrojnych RP – 4 045 sztuk. Dostarczono również 4 132 sztuk pistoletów samopowtarzalnych VIS 100 kal. 9 mm, które w większości przekazano do składów IwspSZ. Co trzeci VIS trafił do WOT.

„Dziennik Zbrojny” wymienił też najważniejsze przykłady zaplanowanych na ubiegły rok dostawy, których nie udało się zrealizować. Przede wszystkim dotyczy to przeciwlotniczych pocisków rakietowych Piorun. Na lata 2019-2020 zaplanowano odbiór około 500 sztuk, nie odebrano ani jednego. Według wyjaśnień Inspektoratu Uzbrojenia, odbioru pocisków nie dokonano „z uwagi na nie zakończone przez Wykonawcę badania poligonowe”.

Nie zrealizowano też planów dostaw pojazdów rozpoznawczych dalekiego rozpoznania Żmija. Z powodu pandemii COVID-19 dostawa pierwszych 25 szt. pojazdów tego typu została przesunięta na I kwartał tego roku. Z kolei jesienią ubiegłego roku planowano dostarczyć dwa średnie samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie Boeing 737 w wersji BBJ2. Z powodu pandemii COVID-19 ich dostawy mają nastąpić w II kwartale tego roku.

Dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl