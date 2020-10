W odpowiedzi na interpelację poselską wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz nie odniósł się do kwestii moder­ni­za­cji śmi­głow­ców W‑3 Sokół do stan­dardu Wsparcia Pola Walki w zakładach PZL-Świdnik, obiecywanej przez rząd.

Na początku września br. posłanka Koalicji Obywatelskiej, Marta Wcisło, wystosowała do ministra obrony narodowej integrację w sprawie sytuacji w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik. Zwróciła w niej uwagę, że na działalność PZL-Świdnik znacząco wpłynęła epidemia koronawirusa, poprzez ograniczenie pracy do 4 dni w tygodniu i związanymi z tym obniżkami wynagrodzeń. Zaznaczyła też, że nie wykonano decyzji o modernizacji w PZL-Świdnik śmigłowców W-3 Sokół, a ogólna sytuacja grozi, jej zdaniem, postawieniem spółki w stan upadłości. Przypomniała, że panuje się zwolnić około 200 osób (spółka zatrudnia około 3 tys.).

W tym kontekście posłanka zapytała szefa MON, czy resort zna plany redukcji miejsc pracy załogi PZL-Świdnik i jak wygląda sytuacja z obiecanymi zamówieniami na śmigłowce W-3 Sokół? Chciała m.in. dowiedzieć się, czy rząd zamierza zmodernizować je w zakładach PZL-Świdnik i czy ma inne plany wsparcia PZL-Świdnik, na przykład poprzez złożenie zamówień na modernizację innych śmigłowców. Marta Wcisło zapytała też, czy resort obrony analizował możliwość wykupienia od mającej siedzibę w Rzeszowie amerykańskiej spółki Pratt & Whitney Rzeszów SA licencji na produkcję silników do W-3 Sokół. Zaznaczyła przy tym, że „w przypadku zaprzestania ich produkcji w Rzeszowie śmigłowce te pozbawione zostaną możliwości wymiany silników w kraju”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pod koniec września odpowiedzi udzielił jej wiceminister obrony, Wojciech Skurkiewicz. Poinformował, że we wrześniu ubiegłego roku resort obrony narodowej udzielił WSK „PZL-Świdnik” S.A. zamówienia na przeprowadzenie do końca 2020 r. modernizacji kolejnych czterech śmigłowców W-3 wraz z doposażeniem SAR. Dodał, że dotąd zmodernizowano 5 śmigłowców W-3 wraz z silnikami PZL-10W, poprzez zastosowanie systemu FADEC, 7 śmigłowców W-3 wraz z doposażeniem SAR, 4 śmigłowce W-3W do wersji W-3PL, 5 śmigłowców W-3WA w wersji VIP, dwa śmigłowce W-3 do wersji ewakuacji medycznej oraz 8 śmigłowców Marynarki Wojennej W-3 do jednolitej wersji W-3WARM Anakonda. Ponadto, zakłady w Świdniku przeprowadziły remont główny śmigłowców Mi-2. Łączna wartość tych zamówień wyniosła ponad miliard złotych brutto.

Wiceszef MON poinformował też, że w maju ub. roku zawarto z PZL-Świdnik umowę na dostawę śmigłowców AW-101 do zwalczania okrętów podwodnych wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR. Wartość tego zamówienia to 1,65 mld złotych brutto.

Skurkiewicz nie odpowiedział bezpośrednio ws. planów zwolnień w PZL-Świdnik, pisząc jedynie, że celem ograniczenia skutków wynikających z pandemii koronawirusa rząd stosuje mechanizmy wynikające z ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przeczytaj: MON nie podaje informacji ws. unowocześnienia polskich sił pancernych. „Dane są niejawne”

Wiceminister nie udzielił też żadnych konkretnych informacji na temat planów dalszej modernizacji śmigłowców w zakładach w Świdniku, co wcześniej rząd obiecywał. „(…) ewentualne propozycje wraz ze wskazaniem środków finansowych są uzależnione m.in. od potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz wyników prowadzonych analiz, na podstawie których będą podejmowane odpowiednie decyzje w tym obszarze” – napisał Skurkiewicz. Wiceszef MON nie odniósł się w ogóle do pytania o możliwość wykupienia od amerykańskiej spółki Pratt & Whitney Rzeszów SA licencji na produkcję silników do W-3 Sokół.

Wcześniej w mediach pojawiały się sygnały, że MON może zarzucić kwe­stię moder­ni­za­cji śmi­głow­ców W‑3WA Sokół do stan­dardu W‑3WA WPW, zamiast tego decydując się na rzecz zakupu fabrycz­nie nowych maszyn nowej gene­ra­cji. W tym kontekście, w grę wchodzi np. oferta koncernu Leonardo, głównego właściciela PZL Świdnik, który w ramach programu Perkoz proponuje nową wer­sję śmi­głowca AW139. Montaż tym maszyn miałby odbywać się w świdnickich zakładach.

Czytaj więcej: Włoskie propozycje ws. śmigłowców wielozadaniowych „Perkoz” i szturmowych „Kruk”. Będą produkowane w PZL-Świdnik?

Przeczytaj: Program Perkoz: 12 chętnych do dialogu technicznego

Czytaj także: MON podało informacje ws. programów śmigłowcowych „Perkoz” i „Kruk”

Sejm.gov.pl / Kresy.pl