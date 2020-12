Kolejne armatohaubice Krab trafiły do Bolesławca [+FOTO]

Od 30 listopada do końca tygodnia w 23. pułku artylerii w Bolesławcu będzie trwało przyjęcie kolejnej partii 155 mm samobieżnych haubic Krab – poinformowała 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej.

Jak poinformowała na Twitterze 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, do 23. pułku artylerii w Bolesławcu dostarczono kolejne armatohaubice Krab. Przedstawiciele HSW Stalowa Wola przekażą bolesławieckim artylerzystom łącznie 15 jednostek nowego sprzętu.

Przez kilka najbliższych dni żołnierze 2 dywizjonu artylerii samobieżnej i przedstawiciele Huty przeprowadzą formalne procedury zdawczo-odbiorcze i pod koniec tygodnia, w przededniu obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, nastąpi formalne przyjęcie nowego sprzętu artyleryjskiego. Poza kolejnymi ośmioma samobieżnymi haubicami KRAB artylerzyści otrzymają także wozy dowódcze oraz wozy amunicyjne i wóz techniczny.

„Dla nas artylerzystów jest to postęp technologiczny, przede wszystkim w zakresie możliwości bojowych nowego sprzętu. Wzrasta zasięg skutecznego oddziaływania ogniowego, wzrasta mobilność, a przede wszystkim wzrasta autonomia dział, bo zaznaczę, że każde działo jest gotowe do prowadzenia autonomicznego ognia do wykrytych celi – informował dowódca 23 pułku artylerii płk Marek Wasielewski. Dodaje, że jest to sprzęt zaawansowany technologicznie i aby żołnierze mogli go właściwie eksploatować przeszli szkolenie specjalistyczne w Hucie Stalowa Wola.

W przyszłym miesiącu na obiektach szkoleniowych 23 pułku artylerii rozpocznie się szkolenie na nowym sprzęcie, a zgodnie z planem szkolenia w połowie przyszłego roku obsługi będą realizowały pierwsze szkolenie bojowe ze strzelaniem amunicją bojową. Docelowo dywizjon artylerii samobieżnej będzie uzbrojony w 24 samobieżne haubice KRAB oraz 18 wozów dowodzenia i pojazdów logistyki.

