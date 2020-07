Umowa na kolejnych 18 tys. polskich karabinków GROT dla żołnierzy Wojska Polskiego podpisana

Umowa o wartości ponad 177 mln zł dotyczy dostawy dla Sił Zbrojnych RP w latach 2020-2026 kolejnych 18 tys. sztuk karabinków MSBS GROT, produkowanych przez radomskiego „Łucznika”. Broń ma trafić do wszystkich rodzajów wojsk.

W środę minister obrony Mariusz Kamiński odwiedził wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu. W jego obecności została tam podpisana zapowiadana wcześniej umowa o wartości ponad 177 mln zł na dostawę dla Sił Zbrojnych RP kolejnych 18 tys. sztuk karabinków MSBS GROT. Broń trafi do wszystkich rodzajów wojsk, a jej dostawy odbędą się w latach 2020-26.

Karabinki GROT są częścią rozwijanej przez Fabrykę Broni „Łucznik” Radom rodziny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Zostały opracowane we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

„To ważna umowa. Dotyczy nabycia przez Wojsko Polskie bardzo dobrej broni” – zaznaczył szef MON. „Wojsko Polskie rozwija się liczebnie. To fakt. Zależy nam, aby żołnierze rozwijali swoje nawyki w oparciu o nową broń”.

W obecności ministra @mblaszczak, szefa @MON_GOV_PL podpisana została umowa o wartości ponad 177 mln zł na dostawę dla Sił Zbrojnych RP kolejnych 18 tys. sztuk karabinków MSBS #GROT.

Dostawy odbędą się w latach 2020-26.

@PGZ_pl

Błaszczak mówił też, że pod względem wyposażenia Wojsko Polskie jest modernizowane. W tym roku zamówiono mundury, hełmy kompozytowe, a także kolejne moduły Rak i KTO Rosomak. Minister zaznaczył, że te zamówienia są kierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego i dodał, że w 2019 roku 60 proc. budżetu modernizacyjnego trafiło w ramach podpisanych kontraktów do polskiej zbrojeniówki. Podpisana w środę umowa to kolejne takie zamówienie. Błaszczak podkreślił też, że modernizacja Wojska Polskiego postępuje dzięki współpracy rządu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2017 roku Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podpisało z „Łucznikiem” wartą blisko pół miliona zł umowę na zakup ponad 53 tys. nowoczesnych, polskich karabinków modułowych MSBS-Grot kal. 5,56 mm (częściowo w ramach opcji), z których tysiąc jeszcze w tamtym roku miał trafić do WOT. Wcześniej, wiosną i latem, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej przetestowała kilkadziesiąt nowych karabinków MSBS oraz pistolety Ragun. Była to inicjatywa dowództwa WOT.

Wszystkie zamówione karabinki miały trafić do polskiej armii do 2020 roku, ale według MON jak dotąd żołnierze otrzymali 37 tys. sztuk tej broni.

W styczniu 2018 roku radomski „Łucznik” zaprezentował karabin Grot w wersji dla strzelców wyborowych, na amunicję 7,62 mm × 51 NATO, używaną w państwach NATO. MSBS-7,62N powstał on na bazie Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej 5,56 mm Grot. Konstruktorzy z Łucznika podkreślają, że zaprezentowany karabin różni od Grota wieloma elementami. Zmieniono lufę, komorę zamkową, gniazdo magazynka oraz komorę spustową.

Miesiąc temu Fabryka Broni „Łucznik” zaprezentowała możliwości techniczne oraz strzeleckie granatnika podwieszanego do rodziny karabinków MSBS „Grot”. Radomska spółka jest gotowa do produkcji i dostaw granatników do SZ RP jeszcze w tym roku.

MON podkreśla, że karabinek MSBS GROT to broń unikatowa w swojej klasie. Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie, system umożliwia tworzenie różnych konfiguracji broni w układach kolbowych i bezkolbowych. Modułowa budowa pozwala na tworzenie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o elementy bazowe tj. zespół lufy, zespół komory zamkowej, zespół suwadła oraz szybką modyfikację broni przez końcowego użytkownika w zależności od potrzeb. MSBS GROT jest dopasowany do współczesnego i przyszłego pola walki.

