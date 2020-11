Kolejne zmodernizowane czołgi Leopard 2PL trafią do brygady pancernej w Wesołej

Kolejna partia zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL trafi do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. W zakładach Bumar-Łabędy w całym 2020 roku proces odbioru przeszło 11 czołgów, a kolejne czekają na zakończenie procedur. W tym roku może zostać dostarczonych jeszcze 7 zmodernizowanych czołgów.

Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, „w minionym tygodniu w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. zakończył się formalny proces odbioru kolejnej partii czołgów Leopard 2PL”. Podano też, że „zmodernizowane pojazdy trafią na wyposażenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej [1WBPanc.] im. Tadeusza Kościuszki”.

Według oficjalnego komunikatu, Konsorcjum PGZ realizuje umowę na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Do Wesołej, miejsca stacjonowania 1WBPanc., dostarczono już kolejną partię takich zmodernizowanych pojazdów. W całym 2020 roku proces odbioru przeszło 11 maszyn, kolejne czekają na zakończenie procedur.

Prezes zakładów Bumar-Łabędy, Elżbieta Wawrzynkiewicz poinformowała, że trwają prace nad kolejnymi partiami Leopardów, a w razie powodzenia prowadzonych rozmów, jeszcze w tym roku może zostać dostarczone kolejnych 7 zmodernizowanych czołgów.

Wawrzynkiewicz podała też, że równolegle Bumar-Łabędy współpracuje z partnerem zagranicznym nad prowadzoną w Niemczech modernizacją 6 maszyn. Celem jest ich jak najszybsze przekazanie polskim żołnierzom.

Według PGZ, modernizacja czołgów 2A4 do standardu 2PL ma na celu poprawę bezpieczeństwa załóg, precyzji oraz siły rażenia.

„Projekt obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji, w tym programowalnej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości użytkowania amunicji produkcji krajowej” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wiadomo też, że czołg Leopard 2PL wyposażony jest w nowe systemy optoelektroniczne w postaci kamer termowizyjnych III generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Ponadto, wieżę czołgu wyposażono w dodatkowe moduły opancerzenia i maty przeciwodłamkowe, a w środku pojazd zainstalowano nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Zakres serwisu dotyczy wszystkich czołgów i jest realizowany głównie siłami polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prace te są realizowane przez Konsorcjum PGZ – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY”. Zaangażowane są także inne podmioty z Grupy, m.in. PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i Rosomak. Partnerem zagranicznym jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Przypomnijmy, że dwa miesiące temu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zostały przekazane trzy czołgi Leopard 2PL, czyli zmodernizowane wozy 2A4. „Dziennik Zbrojny” pisał wówczas, że była to pewna niespodzianka, gdyż przyjmowano, iż na zmodernizowane przez Rheinmetall i Bumar-Łabędy wozy oczekuje 10. Brygada Kawalerii Pancernej, będąca głównym użytkownikiem niemieckiej wersji tych czołgów w Polsce. Oznaczało to zarazem, że prawdopodobnie do tamtego czasu przekazano 9 egzemplarzy tych zmodernizowanych wozów. Pierwszych sześć miało trafić do Ośrodka Szkolenia Leopard. Zajmuje się on szkoleniem załóg na Leopard 2PL i formalnie jest w składzie 10. BKPanc.

W maju br. Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o zakończeniu procedury odbioru dwóch czołgów Leopard 2PL, przeznaczonych dla 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Później przekazano jeszcze trzy maszyny.

grupapgz.pl / Kresy.pl