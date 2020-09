Czołgi Leopard 2PL trafiły do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej [+FOTO]

Trzy czołgi Leopard 2PL, czyli zmodernizowane wozy 2A4, zostały przekazane 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zdaniem komentatorów, m.in. z „Dziennika Zbrojnego”, jest to pewne zaskoczenie.

W piątek szef MON Mariusz Błaszczak przebywał w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba, gdzie trwały zajęcia prowadzone przez elementy 1. batalionu czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, wyposażone w czołgi Leopard 2A5/A4, wspólnie z pododdziałami zmechanizowanymi, moździerzy i przeciwlotniczymi Brygady Podhalańczyków i szturmowymi 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Przy tej okazji, zaprezentowano pierwsze trzy czołgi Leopard 2PL dla Warszawskiej Brygady. „Dziennik Zbrojny” zaznacza, że była to pewna niespodzianka, gdyż przyjmowano, iż na zmodernizowane przez Rheinmetall i Bumar-Łabędy wozy oczekuje 10. Brygada Kawalerii Pancernej, będąca głównym użytkownikiem niemieckiej wersji tych czołgów w Polsce. Oznacza to zarazem, że prawdopodobnie dotychczas przekazano 9 egzemplarzy tych zmodernizowanych wozów. Pierwszych sześć miało trafić do Ośrodka Szkolenia Leopard. Zajmuje się on szkoleniem załóg na Leopard 2PL i formalnie jest w składzie 10. BKPanc.

Przypomnijmy, że w maju br. Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o zakończeniu procedury odbioru dwóch czołgów Leopard 2PL, przeznaczonych dla 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Później przekazano jeszcze trzy maszyny.

W sieci zamieszczono też fotografie czołgów Leopard 2PL przekazanych do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zwrócono uwagę m.in. na brak elementów identyfikujących (np. numeru rejestracyjnego z przodu, symbolu graficznego pododdziału, wieżowego numeru taktycznego).

Minister @mblaszczak: Na wyposażenie @1WBPanc trafiły pierwsze zmodernizowane przez polski przemysł obronny czołgi #Leopard. pic.twitter.com/eoV4zosIVR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2020

„Dziennik Zbrojny” zaznacza też, że Warszawska Brygada Pancerna była mniejszościowym użytkownikiem wozów Leopard 2A4 w Wojsku Polskim, posiadając kompanię tej wersji w składzie 1. batalionu czołgów, czyli 14 wozów. Wyposażona była (1. i 2. batalion czołgów) głównie w czołgi Leopard 2A5. Jednocześnie, zasadniczym użytkownikiem Leopard 2A4 jest od lat świętoszowska 10. Brygada Kawalerii Pancernej (11. LDKPanc). Obecnie oczekuje ona na przekazane jeszcze w 2016 roku do przeglądu, remontu i modernizacji blisko 60 dotychczas posiadanych czołgów. Pierwotnie program ten miał zostać zakończony w końcu 2020 roku, ale na razie, po blisko pięciu latach, przekazano tylko dwa plutony zmodernizowanych czołgów.

„Trudno wskazać przesłanki merytoryczne resortu obrony kierującego Leopardy 2PL do brygady ad hoc ledwo co wyposażonej w wariant Leopard 2A5” – czytamy na łamach portalu. Obecnie 1. Brygada Pancerna to dwa garnizony, czyli dwa bataliony czołgów, batalion dowodzenia, batalion logistyczny, dywizjon przeciwlotniczy oraz kompanie rozpoznawcza i saperów. Jednostka oczekuje na sformowanie batalionów zmechanizowanych i dywizjonu artylerii samobieżnej, co zajmie kilka lat.

Leopardy 2PL mają poprawione właściwości bojowe użytkowanych dotychczas w Siłach Zbrojnych RP czołgów Leopard 2A4 w zakresie siły ognia, ochrony balistycznej i świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi. Standard 2PL względem pierwowzoru ma wymienione hydrauliczne systemy stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszoną armatę gładkolufową Rh-120 L44. Leopard 2PL wyposażony jest także w instalację systemów optoelektronicznych, w tym kamery termowizyjnej III generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Na wieży czołgu zamontowano dodatkowe moduły opancerzenia, wewnątrz pojazd posiada nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

