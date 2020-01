Media: opóźnienia w realizacji zamówienia na systemy przeciwlotnicze Piorun

Opóźnia się realizacja wartego niemal miliard złotych kontraktu na dostawę zestawów przeciwlotniczych Piorun dla Ministerstwa Obrony Narodowej – pisze „Gazeta Wyborcza”. To nie pierwsze opóźnienie przy realizacji tego kontraktu.

Kontrakt ws. dostarczenia w latach 2017-2022 1300 przeciwlotniczych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu oraz 420 wyrzutni systemu Piorun, wart ponad 932 mln zł, został podpisany w grudniu 2016 roku przez Inspektorat Uzbrojenia MON i należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkę Mesko SA. W momencie podpisywania, był to jeden z większych kontraktów, co podkreślał ówczesny szef MON, Antoni Macierewicz. Broń miała trafić do wojsk operacyjnych, a także do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze 150 rakiet miało zostać przekazanych w 2017 roku, a w kolejnych latach miało to być 250 sztuk rocznie.

Według „Gazety Wyborczej”, w ubiegłym roku zestawów Piorun nie dostarczono wojskowym. Potwierdził to mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON, według którego „przewidziane na 2019 rok dostawy zestawu rakietowego Piorun zostaną zrealizowane w 2020 roku”. Gazeta przytacza też informacje „z dwóch różnych, nieoficjalnych źródeł”, według który sprawa dotyczy części kontraktu wartej ponad 150 mln złotych. Jeden z rozmówców „GW” twierdzi, że resort obrony o wszystkim wie i podpisano odpowiedni aneks. Podano też, że przesunięto termin realizacji i że nie grozi to żadnymi karami.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Z kolei osoby związane z producentem sugerowały, że powstałe opóźnienie może z efektu tzw. chorób wieku dziecięcego. Chodzi o problemy, jakie zdarzają się przy wprowadzeniach nowego typu uzbrojenia. Ponadto, problemem mają być też „kłopoty po stronie jednego z podwykonawców”, przy czym zewnętrzni eksperci obarczają winą Mesko.

Nie jest to pierwsze opóźnienie w realizacji tego kontraktu. Rok temu roku informowano o problemach technicznych z napędem, które ujawniono podczas badań pierwszych partii. Kłopoty zostały jednak rozwiązane i rozpoczęto dostawę rakiet, choć potrzebne było aneksowanie umowy.

Pociski rakietowe Piorun powstały przez głęboką modernizację pocisków Grom wykonaną przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, podwarszawskie CRW Telesystem-Mesko sp. z o.o. i MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Piorun różni się od Groma poprawioną skutecznością i celnością, zapalnikiem zbliżeniowym, który pozwala niszczyć cele bez fizycznego trafienia, zasięgiem wydłużonym do 6,5 km, pułapem rażenia zwiększonym do prawie 4000 metrów i celownikiem przystosowanym do pracy nie tylko w dzień, ale i w nocy.

Czytaj także: CWR Telesystem-Mesko prezentuje systemy naprowadzania rakiet Grom i Piorun

Wyborcza.pl / Kresy.pl