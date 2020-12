Dwa Leopardy 2PL trafiły do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej [+VIDEO]

Kolejne dwa zmodernizowane czołgi trafiły na wyposażenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki – poinformowała 18 Dywizja Zmechanizowana we wtorek w swoich mediach społecznościowych.

Jak poinformowała 18 Dywizja Zmechanizowana na swoim profilu facebook. „Zakończył się formalny proces odbioru czołgów Leopard 2PL. Kolejne dwa zmodernizowane czołgi trafiły na wyposażenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki”.

„Wczoraj zakończył się formalny proces odbioru kolejnych czołgów” – dodała na Twitterze 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Zgodnie z umową z grudnia 2015 roku Wojsko Polskie ma otrzymać 128 czołgi Leopard 2PL. Na podstawie odrębnego aneksu lub osobnej umowy, pracom miało zostać poddanych kolejnych 14. Szczegóły związane z kwestią modernizacji czołgów zostały określone w dokumencie opatrzonym klauzulą niejawności. Dostawy czołgów zakończą się w 2021 roku, jednak z różnych powodów uległy one opóźnieniu. Do tej pory polska armia otrzymała tylko 12 maszyn.

We wtorek na stronach Sejmu został upubliczniona odpowiedź wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewcza na interpelację poselską, która dotyczyła programu modernizacji czołgów podstawowych Leopard 2PL, m.in. w zakresie wzrostu ceny procesu. Resort nie wskazał przyczyn wzrostu ceny programu.

Interpelacja wpłynęła do Sejmu 19 października bieżącego roku. Jej autorami byli posłowie Koalicji Obywatelskiej: Paweł Poncyljusz, Bartłomiej Sienkiewicz, Joanna Kluzik-Rostkowska, Cezary Grabarczyk oraz Tomasz Siemoniak. Parlamentarzyści pytali o realizację programu modernizacji czołgów Leopard 2 do standardu 2PL, m.in. o wzrost kosztów projektu. Odpowiedź została upubliczniona we wtorek (24 listopada). Resort nie wskazał przyczyn wzrostu ceny programu – informuje portal „ZBIAM”.

Wiceminister Skurkiewicz odniósł się w swojej odpowiedzi do kwestii dotyczącej konieczności wymiany radiostacji SEM 80/90. W odpowiedzi czytamy, że „aktualnie na końcowym etapie znajduje się faza analityczno-koncepcyjna dla zadania, w ramach którego zostanie zrealizowana modernizacja systemu łączności modernizowanych do wersji 2PL/2PLM1 czołgów Leopard 2A4, która będzie obejmować m.in. wymianę aktualnie wykorzystywanych radiostacji SEM 80/90 na urządzenia cyfrowe oraz wyposażenie pojazdów w urządzenia kryptograficzne”.

Wiceminister wskazał także, jakie typy amunicji są obecnie używane w procesie szkolenia załóg czołgów Leopard 2 w Wojsku Polskim. „W efekcie umów zawartych w latach 2005-2017 Mesko S.A. dostarczyło do Sił Zbrojnych RP nw. rodzaje 120 mm amunicji, przeznaczonej do czołgów Leopard: 120 x 570 mm naboje z pociskiem podkalibrowym APFSDS-T; 120 x 570 mm naboje z pociskiem podkalibrowym APFSDS-T-TP ćwiczebnym; 120 x 570 mm naboje z pociskiem HE odłamkowo-burzącym; 120 x 570 mm naboje z pociskiem odłamkowo-burzącym treningowym. W znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP czołgach Leopard może być stosowana również amunicja firmy Rheinmetall Waffe Munition GmbH typu APFSDS (DM63A1) oraz TPCSDS-T ćwiczebna (DM88)” – napisał.

Ministerstwo nie wskazało jednak przyczyn wzrostu wartości programu. Według zgłaszających interpelację wzrósł on z 1,6 mld złotych w 2014 roku do około 3,3, mld złotych. Resort nie napisał o szczegółach aneksów, ani o kwocie, która została wydana w formie zaliczek.

