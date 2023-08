MON zaprasza PZL-Świdnik do negocjacji ws. pozyskania nowych śmigłowców AW101

Agencja Uzbrojenia wysłała do PZL Świdnik zaproszenie do negocjacji w sprawie pozyskania 22 nowych śmigłowców AW101.

W czwartek Agencja Uzbrojenia poinformowała, że wysłała tego dnia do PZL Świdnik zaproszenie do negocjacji w sprawie pozyskania 22 nowych wielozadaniowych śmigłowców AW101. Jak dodano, uzupełnią one już zakupione 32 śmigłowce AW149.

#AgencjaUzbrojenia wysłała dziś do PZL Świdnik zaproszenie do negocjacji ws. pozyskania 22 nowych wielozadaniowych śmigłowców #AW101. Śmigłowce uzupełnią już zakupione 32 #AW149. pic.twitter.com/Bb5Goz46Ha — Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) August 10, 2023

Wcześniej podawano, że śmigłowce AW101 są pozyskiwane dla Marynarki Wojennej RP.

O sprawie poinformował tez minister obrony Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że to „dobra wiadomość dla Wojsk Aeromobilnych”. Dodał, że śmigłowce AW101 mają zastąpić konstrukcje poradzieckie.

Kolejna dobra wiadomość dla Wojsk Aeromobilnych. Wysłaliśmy dziś zaproszenie do negocjacji na dostawę 22 wielozadaniowych śmigłowców #AW101, które niebawem zastąpią poradzieckie konstrukcje. pic.twitter.com/BYq6k5C2oe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 10, 2023

Śmigłowiec AW101 to wielozadaniowa, trzysilnikowa maszyna opracowane w kooperacji brytyjsko-włoskiej. Produkowana jest w zakładach w angielskim Yeovil i włoskim Vergiate. Masa własna śmigłowca to ok. 11 ton, a udźwig – ok. 5 ton.

Dodajmy, że w poniedziałek szef MON informował, że „rozpoczęły się dostawy śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych AW101”, a „pierwszy egzemplarz jest już w drodze do Polski”.

Rozpoczęły się dostawy śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych #AW101. Pierwszy egzemplarz jest już w drodze do Polski! pic.twitter.com/TCfUCgekpq — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 7, 2023

Jak podaje PolskieRadio24, jesienią br. do służby mają wejść cztery cztery śmigłowce AW101 przeznaczone dla Marynarki Wojennej. Umowę na ich dostawę minister obrony podpisał w 2019 roku. Śmigłowce te są przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych, można je również dostosować do misji poszukiwawczych i ratowniczych. Umowa przewiduje, że zakłady PZL-Świdnik (należące do Leonardo Helicopters) dostarczą też pakiet logistyczny i szkoleniowy.

Jak pisaliśmy, w maju br. podczas Defence24 Day inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak poinformował, że 22 śmigłowce AW101 mają zostać kupione dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2022 roki minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców typu AW149 dla Wojska Polskiego, w ramach programu pozyskania wielozadaniowych śmigłowców wsparcia „Perkoz”. Ich producentem są zakłady PZL Świdnik, należące do firmy Leonardo Helicopters. Tym samym, nowe śmigłowce powstaną w Polsce. Minister Błaszczak zapowiedział, że pierwsze śmigłowce AW149 trafią na wyposażenie Wojska Polskiego już w przyszłym roku. Polska ma pozyskać zamówione maszyny w latach2023 – 2029. Trafią one do Lotnictwa Wojsk Lądowych.

