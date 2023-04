800 rakiet Hellfire dla Wojska Polskiego. Jest zgoda Kongresu USA

Kongres USA wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire – poinformował w sobotę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak poinformował w sobotę, że „Kongres USA wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet HELLFIRE, w które zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia AW149 oraz docelowo Apache”. „Przystępujemy do negocjacji cenowych” – podkreślił.

Kongres USA wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet HELLFIRE, w które zostaną wyposażone 🇵🇱śmigłowce wsparcia AW149 oraz docelowo Apache. Przystępujemy do negocjacji cenowych. pic.twitter.com/AMnixhh8cQ — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 1, 2023

Rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek podkreślił, że „zakup pocisków AGM-114R2 HELLFIRE dla Lotnictwa Wojsk Lądowych pozwoli na uzyskanie wysokiego poziomu interoperacyjności z siłami sojuszniczymi armii USA w obszarze jednolitego łańcucha logistycznego środków bojowych przenoszonych przez śmigłowce”.

Zakup pocisków AGM-114R2 #HELLFIRE dla 🇵🇱Lotnictwa Wojsk Lądowych pozwoli na uzyskanie wysokiego poziomu interoperacyjności z siłami sojuszniczymi 🇺🇸@USArmy, https://t.co/IcZGQyrKYY. w obszarze jednolitego łańcucha logistycznego środków bojowych przenoszonych przez śmigłowce. https://t.co/xSInI0fAmt — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) April 1, 2023

Wcześniej zgodę na sprzedaż Polsce opisywanych pocisków wyraził Departament Stanu USA.

Rakiety powietrze-ziemia AGM-114R2 (AGM-114R Hellfire II) są jednym z najnowszych wariantów z rodziny przeciwpancernych pocisków kierowanych Hellfire. Wprowadzono je do użytku w 2012. Zasięg wynosi 8 km, prędkość Mach 1,3. Pociski są naprowadzane półaktywnie laserowo. Posiadają wielozadaniową głowicę bojową do rażenia różnych celów. Rakiety zakupiły w ostatnim czasie: Australia, Korea Południowa i Wielka Brytania.

Czytaj także: Agencja Uzbrojenia podaje szczegóły zakupu śmigłowców Apache i zapowiada „mechanizmy offsetowe”

Zakup spotkał się jednak z krytyką w przestrzeni publicznej.

Komentatorzy zwracają uwagę, że pozyskanie pocisków nie powoduje żadnego zysku dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ jest to „zakup z pułki”.

Dodatkowo, pomimo stosunkowo niskiej ceny samego ppk Hellfire, ich następca – AGM-179 JAGM – będzie znacznie droższy. Rzecznik Agencji Uzbrojenia informował w połowie marca, że pozyskanie przez Polskę AGM-179 JAGM jest także planowe.

„Oczywiście można spodziewać się że wraz z dalszym rozkręcaniem produkcji w jakiejś perspektywie czasowej cena będzie spadać. Tylko co to nas obchodzi skoro lepsze, produkowane cześciowo w Polsce pociski Brimstone są już teraz o wiele tańsze?” – wskazał na Twitterze analityk Dawid Kamizela.

Oczywiście można spodziewać się że wraz z dalszym rozkręcaniem produkcji w jakiejś perspektywie czasowej cena będzie spadać. Tylko co to nas obchodzi skoro lepsze, produkowane cześciowo w Polsce pociski Brimstone są już teraz o wiele tańsze? Gdzie tu sens? 4/ — Dawid Kamizela (@DawidKamizela) March 17, 2023

„Ten zakup to mi trudno pochwalić. Jedyny plus to uzbrojenie w magazynach USA. A tak to kupujemy ppk z którego Amerykanie się wycofują na rzecz JAGM i który brytyjski Brimstone bije pod każdym względem (poza głowicą bojową). Rozumiem że Apacze nadchodzą” – podkreślał w połowie marca Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości, publikujący m.in. na łamach „Nowej Techniki Wojskowej”.

Ten zakup to mi trudno pochwalić.

Jedyny plus to uzbrojenie w magazynach USA. A tak to kupujemy ppk z którego Amerykanie się wycofują na rzecz JAGM i który brytyjski Brimstone bije pod każdym względem (poza głowicą bojową). Rozumiem że Apacze nadchodzą. https://t.co/yWAjVWR0oY — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) March 16, 2023

Kresy.pl