Błaszczak: Oczekujemy, że Kongres USA zatwierdzi sprzedaż śmigłowców Apache

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, w niedzielnej rozmowie z TVP Info poinformował, że oczekuje, że w przyszłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdzi sprzedaż śmigłowców szturmowych Apache, które w połączeniu z czołgami Abrams mają wzmocnić obronę „bramy brzeskiej”.

„W przyszłym tygodniu spodziewamy się decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych akceptującej nasze zapytanie dotyczące śmigłowców szturmowych Apache; a więc Abramsy razem z Apachami będą stanowiły barierę, która zamknie Bramę Brzeską” – zapowiedział.

„Brama Brzeska to termin dotyczący równiny w okolicach Brześcia, a więc granicy z Białorusią. Chodzi o to, żeby czołgi Abrams razem z Apachami stanowiły barierę nie do przebycia” – dodał.

Szef MON Mariusz Błaszczak w TVP Info: Naszym zadaniem jest odstraszanie agresora

W maju, szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrem obrony USA Lloydem Austinem w Pentagonie. „Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery Apache z własnych zasobów, jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia 96 helikopterów. To jest bardzo ważna zdolność, dlatego jestem wdzięczny sekretarzowi Austinowi za tę decyzję” – oświadczył po spotkaniu, cytowany przez portal Business Insider.

Minister obrony poinformował, że USA udostępnią Polsce osiem maszyn. Wskazał, że szkolenie polskich pilotów rozpocznie się za kilka tygodni. Maszyny prawdopodobnie trafią w przyszłym roku na wschód Polski, by wzmocnić obronę „bramy brzeskiej”.

„Dlaczego Apache są ważne? Bo świetnie współpracują z abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO, do 18 Dywizji Zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych, by stanowiły wraz z abramsami zamknięcie 'bramy brzeskiej’. Rozmawiałem z sekretarzem Austinem o tym, żeby stanowiły one tamę nie do przebicia” – powiedział Błaszczak.

W ubiegłym roku Polska wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache. Nie jest jednak znana data ewentualnych dostaw. Zgodę na zakup maszyn przez Polskę musi wyrazić jeszcze Kongres i Departament Stanu USA.

Agencja Uzbrojenia deklaruje, że śmigłowce AH-64E Apache w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, lecz znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do ich użytkowników należą Wielka Brytania, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Indonezja, Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Śmigłowce posiadają zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Posiadają też zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) – zwraca uwagę AU.

