Leonardo i PZL-Świdnik proponują swoje śmigłowce dla Marynarki Wojennej RP

Podczas Balt Military Expo 2021, włoski koncern Leonardo wraz z PZL-Świdnik jako swoją polską bazą przemysłową, zaprezentowały ofertę dla Marynarki Wojennej RP. Dotyczy m.in. śmigłowców morskich AW159 i AW101, a także nowego śmigłowca wielozadaniowego opartego na AW139.

Obecnie należący do Leonardo Helicopters PZL-Świdnik realizuje zamówienie w ramach umowy z 2019 roku na dostawę czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej RP. Maszyny te mają trafić do odbiorcy w przyszłym roku. Podpisano również umowę offsetową, której beneficjentem są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 (WZL-1) w Łodzi, tworzące centrum wsparcia eksploatacji śmigłowców, a także Centrum Morskich Technologii Wojskowych Politechniki Gdańskiej.

W zakładach w Świdniku, będących centrum kompetencji struktur lotniczych w ramach Leonardo, produkowane są płyty sufitowe, podłoga kabiny pilotów, górne owiewki kadłuba, panele podłogi śmigłowca, konstrukcyjne elementy awioniki (m.in. główny panel instrumentów) dla śmigłowców AW101. Produkuje się tam również tylną część kadłuba oraz tylną rampę tych maszyn, m.in. dla włoskiego programu CAESAR i dla programu polskiego. Śmigłowce te mają być wykorzystywane do zwalczania łodzi podwodnych oraz do zadań ratownictwa bojowego CSAR.

Jako uzupełnienie dla AW101 w strukturach lotnictwa polskiej Marynarki Wojennej proponowany jest śmigłowiec bazowania okrętowego AW159. Tego rodzaju interoperacyjność stosuje brytyjska marynarka wojenna. W tej konfiguracji, AW101 wykonywałyby misje w zakresie zwalczania okrętów podwodnych i celów nawodnych oraz misje poszukiwawczo-ratownicze na polu walki (CSAR). Z kolei przyjęcie śmigłowców AW159, przenoszących broń i realizujących zadania w zakresie zwiady, nadzoru i rozpoznania (ISR), umożliwiłoby Polakom, jak twierdzi Leonardo, „odniesienie dalszych korzyści oraz pozyskanie wiedzy zdobytej przez jedną z wiodących światowych marynarek wojennych i sojuszników NATO”.

„Połączone w działaniu, śmigłowce AW101 i AW159 to potężna i skuteczna kombinacja opcji, które wykorzystują dowódcy podczas realizacji złożonych operacji morskich” – zaznacza włoski koncern. Twierdzi też, że AW159 to najbardziej zaawansowany i mający największe zdolności wielozadaniowy śmigłowiec morski w swojej klasie, przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych oraz operowania w trudnych warunkach pogodowych na morzu.

„Zdolność AW159 do obracania się na pokładzie pod wiatr wokół blokady pokładowej Harpun, a także wysokowydajny system wirnika wraz z ujemnym skokiem łopat wirnika głównego umożliwiają wykonywanie operacji lotniczych bez ograniczeń dla innych operacji fregaty. Składane łopaty wirnika, szeroka podstawa oraz dostępne punkty mocowania zapewniają stabilność, także przy ograniczonej przestrzeni. Z drugiej strony, możliwy jest zawsze szybki start, nawet w nieplanowanych sytuacjach, a niezrównana przeżywalność wkomponowana jest w scenariusze morskie jak i lądowe” – podaje Leonardo.

Jak pisaliśmy, włoski koncern Leonardo już wcześniej oficjalnie zaproponował Polsce śmigłowce AW249 w ramach programu Kruk, w pełni „spolonizowany” AW139 w programie Perkoz i AW159 w programie Kondor. Oferuje również transfer technologii oraz udział polskich firm w produkcji śmigłowców.

Ponadto, AW159 jest zaprojektowany do współpracy z załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. W tym kontekście Leonardo przypomina, że oferuje bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu AWHero, posiadający „szereg zdolności specjalnie zaprojektowane do pracy w złożonych środowiskach morskich”. Drony te są w stanie przenosić modułowe zestawy czujników odpowiednio do stawianych wymagań.

„Ten bezzałogowy statek powietrzny stanowi doskonałe rozwiązanie dla szerokiej gamy taktycznych misji bojowych i morskich, niesienia pomocy w przypadku katastrof, oceny środowiska oraz operacji nadzoru czy monitorowania infrastruktury (np. rurociągi, linie energetyczne, odległe obiekty)” – twierdzi włoski koncern. Dodaje, że AWHero prezentował swoje możliwości podczas prób OCEAN 2020 w 2019 roku. Wykazano wówczas „zwiększoną świadomość sytuacyjną w środowisku morskim dzięki integracji bezzałogowych platform z jednostkami morskimi, sieciami satelitarnymi i komunikacyjnymi oraz krajowymi ośrodkami dowodzenia i kontroli”. Dron, operując z fregaty klasy FREMM włoskiej marynarki wojennej „z powodzeniem wykrył, zidentyfikował i namierzył statki intruza”, przekazując na okręt dane i wideo w czasie rzeczywistym. Podobna prezentacja na Bałtyku ma odbyć się latem tego roku.

Leonardo dodaje, że podczas demonstracji OCEAN 2020, „AWHero został połączony z innymi bezzałogowymi zasobami, w tym z opcjonalnie pilotowanym śmigłowcem SW-4 Solo, który sprostał wyzwaniu, jakim jest stały nadzór morski dzięki wykorzystaniu i integracji danych z wielu źródeł”. Za projekt SW-4 Solo odpowiada PZL-Świdnik. Zakłady te wraz z Leonardo złożyły swoją ofertę również w programie Albatros.

Przypomniano też, że w przeszłości Leonardo w ramach konsorcjum z udziałem polskich firm zrealizowało kontrakt na dostarczenie Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN) polskiego obszaru morskiego. „Leonardo jest gotowy dostarczyć nową, w pełni operacyjną wersję tego systemu, który ma strategiczne znaczenie zarówno dla Straży Granicznej jak i Marynarki Wojennej RP”.

Jak pisaliśmy wcześniej, podczas Balt Military Expo 2021 i konferencji NATCOM, włoskie konsorcjum Fincantieri/Leonardo przedstawiło projekt budowy fregat PPA dla Marynarki Wojennej RP w polskich stoczniach. Jednostki mają posiadać architekturę modułową, umożliwiając szybkie dostosowanie jednostek do bieżących wymagań operacyjnych. W ramach konsorcjum, Fincantieri odpowiada za projektowanie i budowę okrętów, a Leonardo za projektowanie i rozwój w pełni zintegrowanych systemów walki.

Przypomnijmy, że podczas debaty na temat programu Miecznik na konferencji NATCON, Inspektor Marynarki Wojennej RP, wiceadm. Jarosław Ziemiański zapowiedział dozbrojenie korwety patrolowej ORP Ślązak i doprowadzenie jej do standardu korwety rakietowej. Podkreślał też potrzebę posiadania przez Polskę fregat wielozadaniowych.

