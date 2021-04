Fregaty PPA – włoska propozycja dla Polski

Włoskie konsorcjum Fincantieri/Leonardo zaprezentowało projekt budowy w polskich stoczniach fregat PPA, o modułowej architekturze, dla Marynarki Wojennej RP.

Podczas niedawnego wydarzenia Balt Military Expo 2021 i konferencji NATCOM, włoskie konsorcjum Fincantieri/Leonardo przedstawiło projekt budowy fregat PPA dla Marynarki Wojennej RP w polskich stoczniach. Jednostki mają posiadać architekturę modułową, umożliwiając szybkie dostosowanie jednostek do bieżących wymagań operacyjnych. W ramach konsorcjum, Fincantieri odpowiada za projektowanie i budowę okrętów, a Leonardo za projektowanie i rozwój w pełni zintegrowanych systemów walki.

Okręty PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura – Wielozadaniowy Morski Okręt Patrolowy) mogą być konfigurowane w trzech wariantach: Light, Light Plus i Full. Opracowano je, żeby spełnić wymagania włoskiej marynarki wojennej. Jak dotąd, zakontraktowała ona 7 okrętów PPA.

W wersji Full, pełnej, okręty rozwijają pełne możliwości bojowe. Dwie niższe wersje są pozbawione części części wyposażenia, które można jednak później zainstalować. Takie podejście zmniejsza początkowe koszty zakupu, a zarazem ma ułatwiać wprowadzanie nowych technologii w przyszłości.

Architektura PPA obejmuje dwa obszary modułowe, po jednym na śródokręciu i na rufie, poniżej pokładu lotniczego. Mogą one pomieścić dodatkowe moduły misji, przeznaczone do prowadzenia działań humanitarnych i niesienia pomocy podczas klęsk żywiołowych, wykonywania operacji z systemami bezzałogowymi oraz wspierania operacji sił specjalnych. Dzięki temu, okręty zyskują charakter wielozadaniowy.

Według serwisu Altair, „z punktu widzenia systemów pokładowych projekt PPA zapewnia najbardziej zaawansowaną technologię na świecie” i jest okrętem „o najwyższym poziomie elastyczności operacyjnej, jaki jest obecnie dostępny na rynku”. Jednocześnie, Fincantieri i Leonardo są gotowe na zaproponowanie rozwiązania opartego także na fregatach FREMM, gdyby takie wymaganie postawiono w ramach programu Miecznik.

Wyposażenie PPA stanowią m.in.: nowy radar z nieruchomymi antenami ścianowymi AESA Kronos Dual Band Radar (DBR) umożliwiający wspieranie obrony obszaru lokalnego i samoobronę oraz np. kierowanie ogniem i naprowadzanie pocisków czy wykrywanie i śledzenie pocisków balistycznych, nowy wielosensorowy i dwuzakresowy radar systemu kierowania ogniem NA30S Mk2, a także nowy system wykrywania i śledzenia celów w podczerwieni Distributed Static-Staring Infrared Search & Track (DSS-IRST).

Uzbrojenie podstawowe fregat PPA stanowi armata średniego kalibru 127/64, zdolna do wystrzeliwania amunicji Vulcano o zwiększonym zasięgu i armata średniego kalibru 76/62 Sovraponte (niepenetrująca), zdolna do strzelania kierowaną amunicją DART. Ponadto, okręty mają być uzbrojone w przeciwlotniczy/przeciwrakietowy system rakietowy Aster 15/30 / B1 AAW (po aktualizacji do wersji NT i w połączeniu z radarem Kronos ma m.in. zapewniać obronę przed pociskami balistycznymi), opcjonalnie system pocisków przeciwokrętowych Teseo o rozszerzonym, system wystrzeliwania lekkich torped MU90 i innych oraz system wystrzeliwania środków zakłócających przeciwko zagrożeniom powietrznym i podwodnym (AAW/ASW).

Jak podano, dzięki takim zdolnościom okręty PPA w pełnej konfiguracji mają być zdolne do operowania w bańkach antydostępowych A2/AD na Bałtyku, a także na otwartych wodach jako część wielonarodowych grup okrętów o wysokim poziomie autonomii. Wszystkie wersje PPA są przystosowane do pełnej wersji systemu walki, dotyczy to również systemów rakietowych.

Okręty posiadają pokład lotniczy, przystosowany dla śmigłowców morskich AW101 i AW159v lub NH90. Hangar może pomieścić jeden AW101 lub dwa AW159. Możliwe jest też używanie bezzałogowców, a PPA będą mieć organiczną zdolność do współdziałania z dronami AWHero. Ponadto, wyposażenie pokładowe ma posiadać wysoki poziom automatyzacji i integracji.

Układ napędowy CODAGOL, czyli (połączony silnik wysokoprężny i gazowy lub elektryczny, że z zapewnić duże prędkości, rzędu ponad 31 węzłów, konfigurację napędu z kontrolowaną sygnaturą akustyczną, albo bardzo wydajne, ekonomiczne prędkości patrolowe przy jednoczesnym zwiększonym zasięgu. Jednostki te mają 132 m długości, załoga liczy około 170 osób.

Fincantieri i Leonardo deklarują, że ich propozycję dla Marynarki Wojennej RP charakteryzują: modułowość i możliwość rozbudowy, a także technologie najnowszej generacji.

Przypomnijmy, że podczas debaty na temat programu Miecznik na konferencji NATCON, Inspektor Marynarki Wojennej RP, wiceadm. Jarosław Ziemiański zapowiedział dozbrojenie korwety patrolowej ORP Ślązak i doprowadzenie jej do standardu korwety rakietowej. Podkreślał też potrzebę posiadania przez Polskę fregat wielozadaniowych.

altair.com.pl / Kresy.pl