Szef MON zwrócił się do prezydenta o zwiększenie uposażeń dla żołnierzy

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w piątek na Twitterze, że zwrócił się do prezydenta o zwiększenie uposażeń dla żołnierzy.

Jak ogłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w czwartek na Twitterze: „Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto, z wyrównaniem od stycznia. Podwyżki średnio o 500 zł. brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej”.

Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto, z wyrównaniem od stycznia.

Podwyżki średnio o 500 zł. brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej. Dobrego 2022 roku! pic.twitter.com/R0QHaLpV8P — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 31, 2021

Zobacz także: MON zapowiedział zwiększenie liczby żołnierzy zawodowych do 250 tys.

We wtorek 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzymał w Rzeszowie pierwszą baterię Krab. Dywizjon wchodzi w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad – nowoutworzonej na wschodzie kraju – 18. Dywizji Zmechanizowanej. W Rzeszowie mieści się siedziba dowództwa 21. Brygady Brygady Strzelców Podhalańskich. W skład przekazanej baterii Krab wchodzi: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Ważne jest to, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, dlatego trafił na wyposażenie 21 Brygady ten nowoczesny sprzęt – powiedział szef MON, cytowany przez PAP. Błaszczak podkreślił, że przekazana we wtorek bateria Krab jest pierwszą, która trafia do dywizjonu artylerii 21 Brygady. W przyszłym roku do dywizjonu z Jarosławia tafią kolejne dwie baterie.

Oglądaj także: MON nie ma planu na rozwój armii – generał Skrzypczak, profesor Zapałowski [+VIDEO]

„Ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie ojczyny zaczniemy w przyszłym roku jeszcze większe wzmacnianie Wojska Polskiego i wyposażanie w najnowocześniejszy sprzęt. Tego wymaga bezpieczeństwo naszej ojczyzny” – zadeklarował szef MON.

Resort obrony poinformował, że 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzymał pierwszą baterię Krab, w składzie: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Kresy.pl