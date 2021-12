Osiem samobieżnych haubic Krab przekazanych Wojsku Polskiemu [+FOTO]

We wtorek 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzymał w Rzeszowie pierwszą baterię Krab. Dywizjon wchodzi w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad – nowoutworzonej na wschodzie kraju – 18. Dywizji Zmechanizowanej. W Rzeszowie mieści się siedziba dowództwa 21. Brygady Brygady Strzelców Podhalańskich. W skład przekazanej baterii Krab wchodzi: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Ważne jest to, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, dlatego trafił na wyposażenie 21 Brygady ten nowoczesny sprzęt – powiedział szef MON, cytowany przez PAP. Błaszczak podkreślił, że przekazana we wtorek bateria Krab jest pierwszą, która trafia do dywizjonu artylerii 21 Brygady. W przyszłym roku do dywizjonu z Jarosławia tafią kolejne dwie baterie.

„Ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie ojczyny zaczniemy w przyszłym roku jeszcze większe wzmacnianie Wojska Polskiego i wyposażanie w najnowocześniejszy sprzęt. Tego wymaga bezpieczeństwo naszej ojczyzny” – zadeklarował szef MON.

Resort obrony poinformował, że 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzymał pierwszą baterię Krab, w składzie: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Minister @mblaszczak przekazał żołnierzom 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z #Jarosław pierwszą baterię #KRAB:

▪️ 8 haubic KRAB,

▪️ 4 wozy dowodzenia WD i WDSz,

▪️ 2 wozy amunicyjne WA,

▪️ 1 wóz remontu uzbrojenia i elektroniki WRUiE. pic.twitter.com/wxAPBUieVM — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) December 28, 2021

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

155 mm haubica #KRAB przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem. Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. pic.twitter.com/mRa4uEqMgW — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) December 28, 2021

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

155 mm haubica Krab przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem. Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia.

Zobacz także: Kolejne armatohaubice Krab trafiły do Bolesławca [+FOTO]

W październiku br. informowaliśmy, że kolejne Kraby z Huty Stalowa Wola (HSW) trafiły do Wojska Polskiego. Artylerzyści z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ćwiczyli swoje umiejętności w zakresie obsługi i strzelania, pod okiem przedstawicieli HSW.

Huta Stalowa Wola S.A. realizuje aktualnie proces produkcji oraz dostaw arma­to­hau­bic Krab dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z umową, jaką w grudniu 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia MON zawarł z HSW, polska armia ma do 2024 roku pozyskać 96 armatohaubic Krab za ponad 4 mld złotych. Ponadto, polscy żołnierze mają otrzymać również 12 wozów dowódczo-sztabowych, 32 wozy dowodzenia różnego szczebla, 24 wozy amunicyjne oraz 4 wozy remontu uzbrojenia i elektroniki. Łącznie z wcześniejszą umową, z roku 2014, w ramach której HSW dostarczyła 24 Kraby wraz z pojazdami dowodzenia i wsparcia logistycznego za kwotę ok 1 mld. zł., Wojsko Polskie będzie docelowo dysponować 120 Krabami.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Oglądaj także: MON nie ma planu na rozwój armii – generał Skrzypczak, profesor Zapałowski [+VIDEO]

Przypomnijmy, że pod koniec października bieżącego roku wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny.

„Państwo, które leży na granicy NATO i UE musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby musi mieć możliwość skutecznej obrony, przez dłuższy czas, samodzielnie” – oświadczył wówczas wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział „radykalne umocnienie sił zbrojnych”. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli wówczas, że 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej to cel minimum.

Zobacz także: MON zapowiedział zwiększenie liczby żołnierzy zawodowych do 250 tys.

pap / wnp.pl / Kresy.pl