Raport o polskich stratach wojennych przedstawiony premierowi

"Global Times" opublikował we wtorek redakcyjny komentarz odnoszący się do napięć wokół Ukrainy. Punktem wyjścia stała się dla niego niedzielna deklaracja wiceprezydent USA Kamali Harris grożącej Rosji sankcjami "jakich nikt wcześniej nie widział". Chińska gazeta opisuje też wzajemne oskarżenia Rosji i państw zachodnich: tej pierwszej o to, że NATO planuje rozmieścić na Ukrainie systemy rakietowe zmieniające równowagę sił w regionie oraz pretensje państwa zachodnich obawiających się, że "ćwiczenia" u granic Ukrainy są wstępem do rosyjskiej inwazji na to państwo.

W tym kontekście "Global Times" ocenił, że to "USA konsekwentnie eskalują napięcia wokół Wschodniej Ukrainy". Jako przykład podał manewry amerykańskich bombowców u granic Rosji, z których niektóre miały ćwiczyć prowadzenie ataku jądrowego. "To tak, jakby od czasu do czasu rzucać zapałkami na suche drewno opałowe, ale celowo unikać płomieni. Dla USA im bardziej napięta staje się sytuacja na Ukrainie, tym bardziej kraje europejskie będą zależne od USA. Utworzenie wspólnego wroga dla NATO sprzyja jednoczeniu sojuszników. Waszyngton jest największym beneficjentem tej niebezpiecznej gry" - twierdzi chińska redakcja.