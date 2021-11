Premier o reparacjach. „Żeby Polska została sprawiedliwe potraktowana”

Nasze dobre relacje i współpraca wymagają tego, żeby Polska została sprawiedliwie potraktowana i otrzymała rekompensaty za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej. Wierzę, że uda nam się dojść do porozumienia także w tej sprawie – napisał premier Mateusz Morawiecki w niedzielę wieczorem na Facebooku.

Premier nawiązał do wywiadu dla niemieckiej agencji DPA, w którym odpowiadał m.in. na pytania dotyczące kwestii reparacji wojennych od Niemiec. „W tym wywiadzie odnoszę się także do kwestii reparacji. Tworzymy Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, podpisałem decyzję o jego powstaniu w poniedziałek. Ten instytut połączy nasze wysiłki, by przeanalizować wszystkie straty, ale także by przeanalizować podejście, jakie zamierzamy przyjąć” – napisał premier.

„Nasze dobre relacje i współpraca wymagają tego, żeby Polska została sprawiedliwie potraktowana i otrzymała rekompensaty za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej. Wierzę, że uda nam się dojść do porozumienia także w tej sprawie” – dodał.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wywiadzie premiera dla agencji prasowej DPA. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska nadal domaga się od Niemiec reparacji wojennych.

Zobacz także: Niemieccy autorzy: Polska ma prawo żądać reparacji od Niemiec. Ich tezy popiera niemiecki historyk

Przypomnijmy, że w październiku bieżącego roku niemiecki historyk dr. Karl Heinz Roth, autor książki „Wyparte – odrzucone – odroczone. Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy” podkreślał, że „Polsce należą się od dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec reparacje za ogromne wyniszczenia oraz śmierć milionów ludzi. Umowa z 1953 roku, w której PRL zrzeka się roszczeń względem Niemiec, jest z perspektywy prawa międzynarodowego nieważna. Niemcy nigdy nie spłacili długu wobec Polski, nigdy nie wynagrodziły zbrodni nazistów Polsce ani innym dotkniętym nimi państwom”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W lutym wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin zaznaczył, że „Sprawa reparacji wojennych nie jest zamknięta. Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o państwa, które reparacjami niemieckimi zostały obdarowane”.

Zobacz także: Niemcy wypłacą reparacje Namibii

Kresy.pl