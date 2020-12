Dwie dodatkowe samobieżne haubice Krab dla polskich żołnierzy

Inspektorat Uzbrojenia zamówił dwie dodatkowe samobieżne haubice Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi. Środki na ten cel uzyskano dzięki audytowi i optymalizacji kosztów.

W środę Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał z Hutą Stalowa Wola S.A. aneks do umowy z grudnia 2016 r., w ramach którego HSW wyprodukuje i dostarczy kolejne dwie samobieżne haubice 155 mm Krab oraz wozy towarzyszące. Do końca 2022 roku pojazdy zostaną przekazane do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Poza haubicami, dotyczy to wozu dowodzenia, wozu amunicyjnego oraz remontu uzbrojenia i elektroniki. Wartość zamówienia to około 100 mln zł. Środki na ten cel zaoszczędzono dzięki wewnętrznemu audytowi efektywności przeprowadzonemu przez HSW na projekcie REGINA. Zamawiający zdecydował się przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na zakup dodatkowego uzbrojenia.

Jak informowaliśmy, na początku grudnia br. informowaliśmy, że do 23. pułku artylerii w Bolesławcu dostarczono kolejne armatohaubice Krab. Przedstawiciele HSW Stalowa Wola przekazali żołnierzom łącznie 15 jednostek nowego sprzętu. Według PGZ, w ramach jesienno-zimowych dostaw artylerzyści z Bolesławca odebrali łącznie 16 egzemplarzy armatohaubic Krab, 8 wozów dowodzenia, 4 wozy amunicyjne i wóz remontu uzbrojenia i elektroniki.

Terminem realizacji zamówienia z 2016 roku na 96 jednostek ogniowych Krab wraz z pojazdami specjalistycznymi, jest rok 2024. Jeszcze w 2017 na podstawie umowy wdrożeniowej z Inspektoratem Uzbrojenia z 2008 roku, HSW dostarczyła do 11 Mazurskiego Pułku Artylerii pierwszy DMO REGINA. Łączna ilość dział przewidziana obiema umowami to 120 sztuk. Samobieżne haubice Krab są głównym uzbrojeniem pułków artylerii w ramach Wojsk Lądowych.

Obecnie, „Kraby” są na wyposażeniu: 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa (16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana), 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa (12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana) oraz 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej).

Na początku 2020 roku Huta Stalowa Wola uruchomiła w nowej hali zrobotyzowaną linię produkcyjną przeznaczoną do spawania korpusów podwozi haubicy Krab oraz bojowych wozów piechoty i systemów wieżowych. Już wcześniej wytwarzała lufy kal. 155 mm do haubicy Krab oraz kal. 120 mm do samobieżnych moździerzy Rak. .

Dodajmy, że Ukraina rozważa zakup polskich armatohaubic Krab, celem zastąpienia nimi swoich starszych, samobieżnych armatohaubic, pochodzących jeszcze z czasów sowieckich.

Huta Stalowa Wola S.A. realizuje aktualnie proces produkcji oraz dostaw arma­to­hau­bic Krab dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z umową, jaką w grudniu 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia MON zawarł z HSW, polska armia ma do 2024 roku pozyskać 96 armatohaubic Krab za ponad 4 mld złotych. Było to wówczas największe zamówienie w krajowej zbrojeniówce. Ponadto, polscy żołnierze mają otrzymać również 12 wozów dowódczo-sztabowych, 32 wozy dowodzenia różnego szczebla, 24 wozy amunicyjne oraz 4 wozy remontu uzbrojenia i elektroniki.

