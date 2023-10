Prezydent Duda wysłał polskich komandosów do Izraela

Dwustu żołnierzy polskich Wojsk Specjalnych ma wspierać i ochraniać ewakuację obywateli Rzeczypospolitej z Izraela.

Jak podał we wtorek Dziennik.pl prezydent Andrzej Dudał wydał zgodę na wysłanie do Izraela oddziału Wojsk Specjalnych. Według portalu ma on za zadanie osłaniać ewakuację polskich obywateli z objętego wojną Izraela. Do bliskowschodniego państwa wysłano dwustu żołnierzy Wojska Polskiego.

Dziennik.pl twierdzi jednak, że tego rodzaju decyzja wywołała krytyczną reakcję w Tel Awiwie. Izraelczycy sugerują, że Warszawa wysłała zbyt wielu polskich żołnierzy. Uważają, że do zabezpieczenia operacji ewakuacyjnej wystarczyła mniejsza liczba polskich komandosów.

Władze wysłały do Izraela dwa Herculesy Sił Powietrznych i Boeinga 737 obsługującego zazwyczaj przedstawicieli władz państwowych. Mają one za zadanie umożliwić bezpieczny wyjazd z Izraela przebywającym w tym kraju.

Dziennik.pl podkreślił, że piloci mają już doświadczenie w realizowaniu tego rodzaju misji kryzysowych. W 2021 r. w szybkim tempie prowadzili oni ewakuacje polskich obywateli i ich współpracowników z zajmowanego przez afgańskich talibów Kabulu.

Jak poinformowaliśmy na naszym portalu Andrzej Duda rozmawiał już z prezydentem Izraela. Miał mu powiedzieć, że “Izrael jest państwem, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni i tą pomoc przede wszystkim dla ludzi, dla osób poszkodowanych jesteśmy w stanie zaoferować”.

W sobotę rano palestyńska organizacja polityczno-wojskowa Hamas rozpoczęła ze Strefy Gazy atak na terytorium Izraela. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Bojownicy Hamasu znaleźli się w niektórych przypadkach daleko za linią granicy. Palestyńczycy strzelali do wojskowych i cywilów. Zajęli pewną liczbę izraelskich posterunków wojskowych przechwytując sprzęt w tym czołgi Merkawa. Co najmniej jeden taki czołg został uszkodzony w wyniku ataku improwizowanym dronem. Jego załoga została pojmana. Izraelczycy mogli stracić nawet siedem swoich czołgów. Palestyńczykom udało się także zając komisariat policji w Sderot, który został odbity dopiero w sobotę wieczorem. Hamas pojmał wielu wojskowych i cywilów, których wywiózł do Gazy, w tym oficerów izraelskiej armii. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania, które mają przedstawiać osoby wywożone do Strefy Gazy. Trudno określić jaka część z nich to wojskowi, bowiem bojownicy nakazują ujętym żołnierzom ściągać mundury. Niepotwierdzone doniesienia mówiły w sobotę o kilkudziesięciu ujętych wojskowych. Cywilnych zakładników może być znacznie więcej. Około 750 osób uważanych jest za zaginione i może znajdować się w rękach Hamasu. Atak wywołał panikę wśród Izraelczyków zamieszkujący pas przygraniczny. Doszło do masowej ucieczki także na piechotę. Czytaj także: Palestyńczycy nie mieli już wiele do stracenia Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl Jak podała w poniedziałek agencja Associated Press w Izraelu w wyniku działań Hamasu zginęło około 900 osób, w tym 73 żołnierzy. W ostrzeliwanej Strefie Gazy zginęło natomiast co najmniej 680 osób. Tysiące zostało rannych po obu stronach. Choć pewna liczba bojowników Hamasu ciągle operuje na terytorium Izraela, jego siły zbrojne rozpoczęły już zmasowane ostrzały i bombardowania Strefy Gazy. Eksklawa została odcięta od energii elektrycznej i wody.

