PGZ i Hyundai Rotem Company utworzyły konsorcjum czołgowe [+FOTO/VIDEO]

Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oraz południowokoreańska firma Hyundai Rotem Company podpisały umowę o utworzeniu konsorcjum. Jego celem będzie wspólne oferowanie Wojsku Polskiemu czołgów K-2PL oraz sprzętu towarzyszącego.

Jak poinformowała w piątek służba prasowa PGZ, podpisanie umów nastąpiło w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim. Utworzenie konsorcjum było niezbędne do dalszych rozmów z Agencją Uzbrojenia na temat oferowania Wojsku Polskiemu czołgów K-2PL, które mają powstać w wyniku polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej.

„Dzisiejsza umowa stanowi ważny moment we wzajemnej współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i naszego południowokoreańskiego partnera, którym w przypadku czołgów jest Hyundai Rotem. Konsorcjum, które zawiązaliśmy, jest podstawą do naszych dalszych rozmów na temat zaangażowania pozostałych spółek grupy w roli podwykonawców przy produkcji czołgów K-2PL. Teraz w ramach dialogu z Zamawiającym, czyli Agencją Uzbrojenia, ustalimy szczegóły dotyczące zamówienia” – podkreślił prezes Zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek. Jak zaznaczył, obecnie trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem pozostałych spółek z Grupy do udziału w programie. Obok Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, które są także sygnatariuszem umowy, kluczowe lokalizacje, w których będzie realizowana produkcja czołgów i elementów składowych to Stalowa Wola i Kalisz.

Najbardziej ucyfrowiony czołg na świecie wchodzi na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Dziś Prezydent @AndrzejDuda obserwował pierwsze strzelania K2 (na 2700 m) na poligonie Orzysz. pic.twitter.com/kgYZsVdhle — BBN (@BBN_PL) March 31, 2023

Umowa zawiązująca konsorcjum jest kolejnym dokumentem podpisanym przez obie strony w ostatnim czasie. 23 lutego PGZ i WZM podpisały z HRC porozumienie przemysłowe określające zasadnicze kierunki współpracy przy czołgach K-2PL. Obecna umowa stanowi kontynuację dotychczasowych ustaleń.

„Dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaangażowanych w realizację programu czołgowego jest to szansa na wykorzystanie posiadanych już kompetencji w różnych obszarach. W tym względzie kluczowe jest uruchomienie produkcji czołgów K-2PL i zapewnienie jak największego zaangażowania w ten proces spółek z Grupy Kapitałowej PGZ oraz przemysłu lokalnego. Podpisana umowa konsorcjalna to kolejny krok na drodze do osiągniecia tego celu, poprzez doszczegółowienie zasad współpracy przemysłowej przy produkcji, dostawach i obsłudze czołgów K2 w wersji PL” – czytamy w komunikacie.

Orzysz. Tuż po ćwiczeniu podczas którego czołgi K2 po raz pierwszy otworzyły ogień została zawarta umowa o powołaniu konsorcjum, które zajmie się ich produkcją w Polsce. pic.twitter.com/EEWVCYMj6y — polska_zbrojna (@Polska_Zbrojna) March 31, 2023

Na poligonie pod Orzyszem Prezydent @AndrzejDuda obserwował ćwiczenia strzeleckie czołgów K2 i armatohaubic K9. #PAD podpisał postanowienie w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039”. pic.twitter.com/voecHPNqrR — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 31, 2023

Poligon w Orzyszu rozgrzany do czerwoności‼🔥💪 31 marca strzelanie zrealizowały czołgi K2 z #20BZ. Razem z nimi wspólnie szkolenie ogniowe wykonały armatohaubice K9 z #1BA. Całe wydarzenie obserwowali @prezydentpl oraz Szef @MON_GOV_PL ❗️👏 pic.twitter.com/vhccWGCJTZ — 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) March 31, 2023

Obok samych czołgów dotyczy to także współpracy przy opracowaniu nowych platform towarzyszących. Bazując na potencjale ośrodków badawczo-rozwojowych i wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej i konstruktorskiej Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa, by opracować wersje specjalistyczne pojazdów towarzyszących dla czołgów K-2PL. Proponowane przez polską stronę konsorcjum unikalne rozwiązania mogą być interesujące również dla strony koreańskiej. W ramach kolejnych umów wykonawczych planuje się dostarczenie do jednostek wojskowych spolonizowanych czołgów wraz z wozami towarzyszącymi opartymi o platformę wykorzystywaną w czołgu K-2PL. Zarówno czołgi jak i pojazdy towarzyszące na podwoziu gąsienicowym będą produkowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych.

Kresy.pl