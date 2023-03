Duda: Tworzymy wojska cybernetyczne i kosmiczne

Andrzej Duda zapowiedział powstanie wojsk cybernetycznych i kosmicznych.

Prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak obecni są na poligonie w Orzyszu, gdzie przeprowadzane są próby bojowe nowo zakupionych koreańskich czołgów K2 Black Panther i samobieżnych armatohaubic K9 Thunder.

„Główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych na najbliższe 15 lat od 2024 do 2039 roku, patrząc z perspektywy obecnych wydarzeń, mają charakter przełomowy” – powiedział prezydent Andrzej Duda. „Nasze siły zbrojne będą oparte na tradycyjnym fundamencie – sił lądowych, powietrznych i morskich – dochodzą jednak nowe przestrzenie, m.in. wojska cybernetyczne i kosmiczne. Staramy się działać, by sprostać nowym czasom” – dodał prezydent.

Duda podkreślił, że czołgi K2 i armatohaubice K9 to „realizacja dotychczasowych kierunków rozwoju polskich Sił Zbrojnych”.

Jak stwierdził prezydent, Ukraińcy, broniąc swojego państwa przed rosyjską agresją, używają także sprzętu, którym posługuje się Wojsko Polskie. Wymienił w tym kontekście m.in. armatohaubice Krab, wyrzutnie Piorun czy karabinki Grot. „Te wszystkie doświadczenia, które stamtąd płyną, wspierają oczywiście opracowanie tych głównych kierunków na przyszłość” – zaznaczył.

„M.in. wnioskami z tego właśnie są choćby zakupy w tej chwili przez Polskę czołgów K2, lżejszych, o większej manewrowości” – powiedział Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że Polska ma zakontraktowane 180 takich czołgów na najbliższe lata. „Będziemy chcieli, by polska armia w sumie miała w ciągu najbliższych lat tysiąc tych czołgów” – podkreślił.

Głos zabrał także szef MON Mariusz Błaszczak.

„Jesteśmy silni w sojuszach, w NATO z naszymi partnerami, ale także spoza, z Koreą. Uznajemy naszą współpracę za wzorową. Dziękujemy za zaufanie, z tej współpracy płyną konkretne korzyści dla Polski i Korei. Jeśli chcemy pokoju, musimy szykować się do wojny” – podkreślił.

Minister powiedział, że kupowany jest sprzęt przystosowany do polskich warunków geograficznych. „Stawiamy nacisk na artylerię i wojska pancerne, ponieważ wyciągamy wnioski z wojny w Ukrainie. Jednostki te stanowią podstawę, by Ukraina mogła skutecznie bronić się przed Rosją” – przekazał wicepremier.

Prezydent RP jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i określa w drodze postanowienia, na wniosek ministra obrony, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa. Dokument ten ma charakter niejawny, a jego podstawą są m.in. wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Określa on priorytety rozwoju sił zbrojnych w 15-letnim cyklu planowania i jest aktualizowany co cztery lata.

Wydane przez prezydenta główne kierunki są podstawą prac nad programowaniem rozwoju sił zbrojnych; ich rozwinięciem będą opracowane przez MON i przyjęte w uchwale Rady Ministrów Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. Kolejnym etapem będzie wydanie przez ministra obrony programu rozwoju sił zbrojnych, który stanie się podstawą planu modernizacji technicznej.

Jak informowaliśmy, Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oraz południowokoreańska firma Hyundai Rotem Company podpisały umowę o utworzeniu konsorcjum. Jego celem będzie wspólne oferowanie Wojsku Polskiemu czołgów K-2PL oraz sprzętu towarzyszącego.

Utworzenie konsorcjum było niezbędne do dalszych rozmów z Agencją Uzbrojenia na temat oferowania Wojsku Polskiemu czołgów K-2PL, które mają powstać w wyniku polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej.

Umowa zawiązująca konsorcjum jest kolejnym dokumentem podpisanym przez obie strony w ostatnim czasie. 23 lutego PGZ i WZM podpisały z HRC porozumienie przemysłowe określające zasadnicze kierunki współpracy przy czołgach K-2PL. Obecna umowa stanowi kontynuację dotychczasowych ustaleń.

Obok samych czołgów dotyczy to także współpracy przy opracowaniu nowych platform towarzyszących. Bazując na potencjale ośrodków badawczo-rozwojowych i wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej i konstruktorskiej Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa, by opracować wersje specjalistyczne pojazdów towarzyszących dla czołgów K-2PL. Proponowane przez polską stronę konsorcjum unikalne rozwiązania mogą być interesujące również dla strony koreańskiej. W ramach kolejnych umów wykonawczych planuje się dostarczenie do jednostek wojskowych spolonizowanych czołgów wraz z wozami towarzyszącymi opartymi o platformę wykorzystywaną w czołgu K-2PL. Zarówno czołgi jak i pojazdy towarzyszące na podwoziu gąsienicowym będą produkowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych.

Umowa wykonawcza na czołgi K2 przewiduje zakup 180 tych wozów za 5,8 mld USD. Zgodnie z umowa ramową, docelowo zakładająca zakup 1000 tych czołgów, 820 wozów zamawianych w dalszym etapie ma być wyprodukowanych na licencji w Polsce.

