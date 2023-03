Rosja wydala estońskiego dyplomatę

We wtorek Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy zakładające zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. W przypadku transportu drogowego i morskiego, sektora rolniczego, a także niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40 proc. w porównaniu do roku 2005. Każde państwo członkowskie otrzymało "cel krajowy".

Rada UE poinformowała we wtorek o przyjęciu dwóch rozporządzeń. W komunikacie wskazano, że mają umożliwić "ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.". "W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40 proc. w porównaniu z 2005 r. do 2030 r. w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego" - pisze portal Do Rzeczy, powołując się na komunikat Rady UE.

"Rozporządzenie wyznacza cele krajowe dla każdego państwa członkowskiego i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele" - podano na stronie Rady UE.