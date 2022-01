Dania rozwija współpracę obronną z krajami bałtyckimi

Jesteśmy gotowi do zdecydowanej reakcji na dalszą rosyjską agresję, ale dyplomatyczne rozwiązanie jest nadal możliwe i preferowane – jeśli wybierze je Rosja - oświadczył Blinken, cytowany przez portal Defense News. Sekretarz stanu USA zadeklarował, że Zachód jest gotowy do „siłowej” odpowiedzi, jeśli Rosja podejmie agresywne działania. Słowa padły w czasie piątkowej konferencji prasowej Departamentu Stanu.

"To jest to, do czego my, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, będziemy nadal intensywnie dążyć w przyszłym tygodniu" - powiedział, odnosząc się do możliwości wypracowania pokojowego rozwiązania.