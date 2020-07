W Estonii otwarto bazę NATO, która kosztowała 20 mln euro [+FOTO]

W estońskim miasteczku TAPA otwarto we wtorek ośrodek rozlokowania i przebazowania NATO. Budowa, którą sfinansował sojusz, kosztowała 20 mln dolarów.

Jak podał łotewski kanał ERR, baza składa się z jedenastu modułowych budynków, a także placu dla czołgów i innych pojazdów opancerzonych oraz lądowiska dla śmigłowców. Przeznaczenie budynków można zmieniać, zamieniając dany budynek w kwaterę główną, kuchnię, warsztaty naprawcze czy koszary. Wymiary budynków pozwalają na umieszczenie w nich dużego sprzętu. Projekt obejmuje także specjalną drogę dla czołgów prowadzącą na poligon, dzięki której pojazdy nie muszą korzystać z dróg publicznych i pokonują o połowę krótszy dystans.

Otworzony we wtorek ośrodek, a także zbudowane wcześniej koszary i stołówka kosztowały 20 milionów euro wyasygnowane przez natowski program NSIP (NATO Security Investment Program).

The newly developed infrastructure projects to facilitate reception, staging and onward movement of #Allies is completed in 🇪🇪 ! The improved conditions allow more effective preparation for @NATO’s readiness and collective defence in Estonia, said DefMin Luik. #eFPBG #WeAreAllies pic.twitter.com/E3ihgLKdTx

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) June 30, 2020