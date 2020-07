Na kogo zagłosują wyborcy Hołowni, Bosaka i pozostałych kandydatów? Są wyniki sondażu

Andrzej Duda jest bliżej zwycięstwa w drugiej turze wyborów prezydenckich od Rafała Trzaskowskiego, ale nie może być pewny wygranej. O wyniku wyborów zadecyduje mobilizacja elektoratów i to, na kogo zagłosują wyborcy, którzy w pierwszej turze wybrali kandydatów spoza czołowej dwójki – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Jak podał w czwartek Onet, w najnowszym sondażu IBRiS spytał ankietowanych, na kogo zagłosują w II turze wyborów prezydenckich. 49 proc. wskazało na Andrzeja Dudę, 46,4 proc. na Rafała Trzaskowskiego. Pozostali nie wiedzieli jeszcze, na kogo zagłosują.

Co ciekawe, gdyby o wyniku wyborów mieli decydować tylko ci wyborcy, którzy poszli do urn podczas pierwszej tury, byłby remis – na obu kandydatów chce głosować po 48 proc. ankietowanych (pozostali nie mieli zdania w tej kwestii). Jednak jak się okazuje, wyborcy, którzy pozostali w domach podczas pierwszej tury, znacznie częściej są gotowi poprzeć Andrzeja Dudę. To aż 79 proc. osób z tej grupy. Tylko 21 proc. wybrałoby Rafała Trzaskowskiego. Oznacza to, że wynik wyborów w znacznej mierze zależy od mobilizacji tej grupy wyborców.

„Języczkiem u wagi” w drugiej turze mogą się również okazać wyborcy kandydatów, którzy już odpadli z wyścigu o fotel prezydenta RP. Jak wynika z sondażu, Rafał Trzaskowski może liczyć na 83 proc. wyborców Szymona Hołowni, 27 proc. wyborców Krzysztofa Bosaka oraz 75 proc. wyborców Roberta Biedronia i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Andrzeja Dudę jest gotowych głosować 10 proc. wyborców Hołowni, 67 proc. wyborców Bosaka, 25 proc. wyborców Biedronia i tylko 13 proc. wyborców lidera PSL.

57,6 proc. ankietowanych było pewnych, że pójdzie do urn w drugiej turze. „Raczej” zagłosuje 11,9 proc. 11,6 proc. ankietowanych „raczej nie” weźmie udziału w głosowaniu. Zdecydowanie nie ma zamiaru głosować 15,6 proc. uczestników badania. Nie miało zdania w tej kwestii 3,3 proc.

Sondaż został przeprowadzony 1 lipca na próbie 1100 respondentów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc.

Kresy.pl / onet.pl