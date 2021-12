Die Welt: NATO zwiększyło gotowość sił szybkiego reagowania

Według niemieckiego dziennika Die Welt NATO postawiło swoje siły szybkiego reagowania w stan podwyższonej gotowości w związku ze wzrostem napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Jak podał w środę Die Welt, powołując się na wysokiego dyplomatę NATO, Sojusz Północnoatlantycki podjął konkretne kroki w związku z koncentracją rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą stawiając swoje 40-tysięczne siły szybkiego reagowania (Nato Response Force – NRF) w stan podwyższonej gotowości.

Zgodnie z tym, co przekazał niemieckiej gazecie dyplomata NATO, szpica NRF, czyli licząca około 6,4 tys. żołnierzy wielonarodowa grupa zadaniowa NATO o bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) ma być teraz gotowa do przerzucenia w strefę kryzysową w ciągu pięciu a nie, jak poprzednio, w ciągu siedmiu dni.

Inne jednostki NRF, takie jak siły specjalne czy logistycy, również zostały postawione w stan pogotowia, tak aby w razie kryzysu również one musiały być znacznie szybciej gotowe do działania. Gotowość operacyjna dotyczy w szczególności okresu, w którym wojsko musi być gotowe do przerzutu samolotami lub śmigłowcami. Jak zaznaczono, nie chodzi o przerzut w rejon kryzysu.

Według informacji Die Welt odpowiednią decyzję podjęła w zeszłym tygodniu Rada Północnoatlantycka, w której reprezentowane są wszystkie kraje członkowskie. Wcześniej dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie generał Tod D. Wolter zaproponował rządom państw NATO skrócenie okresów mobilizacji.

Rzecznik NATO nie chciał potwierdzić, że podjęto takie decyzje. Powiedział tylko Die Welt: „Zauważalny rozwój militarny Rosji na Ukrainie i wokół niej jest bezpodstawny i podważa bezpieczeństwo w Europie. Sojusznicy z NATO jasno dali do zrozumienia, że ​​Rosja musi być przejrzysta, deeskalować i redukować napięcia, a my również daliśmy jasno do zrozumienia, że ​​każda dalsza agresja będzie wiązała się z kosztami i konsekwencjami. Polityka NATO wobec Rosji pozostaje spójna: obrona i dialog”.

