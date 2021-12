Ilu rosyjskich żołnierzy jest w rejonie granic Ukrainy? Daniłow podał liczby

Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksija Daniłowa, w odległości do 400 km od ukraińskich granic Rosja rozmieściła łącznie ponad ćwierć miliona żołnierzy.

W środę sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow, był obecny w Stanisławowie (ukr. Iwano-Frankiwsk), gdzie m.in. wziął udział w Konferencji Ambasadorów Ukrainy „Dyplomacja 30. Strategia silnego państwa”. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się też na temat koncentracji rosyjskich wojsk w rejonie granic z Ukrainą. Jak twierdził, w odległości do 400 km od ukraińskich granic Rosja rozmieściła łącznie ponad ćwierć miliona żołnierzy.

„Co do liczby wojsk… Na dziś, to co widzimy, to 122 tys. rosyjskich żołnierzy rozlokowanych na 200 km i 143 500 w promieniu 400 km od naszych granic” – powiedział Daniłow.

Sekretarz Rady zaznaczył, że od 2014 roku sytuacja przy granicy nigdy nie była spokojna, ale prezydent i dowództwo „mają sytuację pod kontrolą”.

– Rozumiemy, co się tam dzieje, a w przypadku eskalacji, która nie może nastąpić natychmiast, względnie w ciągu dnia, musimy się na to przygotować – monitorujemy to wszystko – zapewnił sekretarz.

Daniłow przypomniał też, że z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa o „Narodowym Oporze”.

– Mamy dodatkowe zasoby, a obrona terytorialna w razie potrzeby odepchnie agresora. Broń musi pozostać nasmarowana. Chciałbym, żebyśmy ​​nie musieli jej użyć, ale w razie potrzeby wszyscy obywatele wiedzą, co robić – powiedział.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba twierdził, że u jej granic znajduje się ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy.

„Rosja rozlokowała liczne wojskowe ugrupowania w regionach w pobliżu granicy państwowej Ukrainy. Obejmują one czołgi, artylerię, siły powietrzne i morskie. Znajduje się tam ponad 40 batalionowych grup taktycznych, w skład których wchodzi 115 tys. wojskowych” – powiedział Kułeba. Dodał, że liczba, którą wymienił obejmuje i rosyjskie jednostki wojskowe stacjonujące na anektowanym przez Moskwę Krymie i oddziały w nieuznawanych Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Nieco wcześniej ukraiński resort obrony szacował liczbę rosyjskich żołnierzy na około 92 tysiące.

Jak podawaliśmy, 30 października o koncentracji sił rosyjskich u granic Ukrainy napisał „Washington Post”, powołując się na zdjęcia satelitarne i filmy z ostatnich dni w mediach społecznościowych pokazujące rosyjskie pociągi wojskowe i konwoje przewożące duże ilości sprzętu wojskowego w południowej i zachodniej Rosji. Ukraińskie ministerstwo obrony oficjalnie podało jednak, że nie odnotowano” dodatkowych przerzutów rosyjskich jednostek, broni i sprzętu wojskowego na granicę państwową z Ukrainą”.

Jednak 1 listopada kolejne tego rodzaju doniesienia opublikował portal Politico, zamieszczając nowe zdjęcia, mające świadczyć o koncentrowaniu przez Rosję żołnierzy i ciężkiego sprzętu, w tym czołgów i pojazdów opancerzonych, przy granicy z Ukrainą. Podawano, że są to m.in. jednostki 4. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej z 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej. Rosja zaprzeczyła tego rodzaju informacjom.

Ukrinform / Kresy.pl