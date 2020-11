60 zestawów przeciwlotniczych Poprad na stanie Wojska Polskiego. Plan na 2020 r. zrealizowany

Dwa samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad przekazano pułkowi przeciwlotniczemu z Koszalina. Tym samym, tegoroczny plan dostarczenia 24 takich systemów został zrealizowany. Łącznie, do Sił Zbrojnych RP trafiło zatem już 60 z 79 zamówionych zestawów Poprad.

W czwartek do Koszalina, do 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, zostały dostarczone ostanie dwie sztuki samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad, będące egzemplarzami z partii wdrożeniowej dostosowanymi do wersji seryjnej. W piątek poinformował o tym minister obrony, Mariusz Błaszczak.

Wczoraj do Koszalina dostarczone zostały ostatnie sztuki Popradów z tegorocznej serii dostaw. Na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zgodnie z umową na ten rok trafiły wszystkie 24 sztuki. Poprady są m. in. w 15. Pułku Przeciwlotniczym i jednostkach @Zelazna_Dywizja. pic.twitter.com/P7XouQdoVN — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 27, 2020

Dostarczenie tych zestawów Poprad oznacza, że plan dostawy na 2020 rok, przewidujący przekazanie 24 zestawów tego systemu, został w całości zrealizowany.

Na początku miesiąca informowaliśmy, że trzy pierwsze przeciwlotnicze zestawy rakietowe POPRAD trafiły do nowo formowanego dywizjonu przeciwlotniczego wchodzącego w skład 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Brygada ta jest częścią 18. Dywizji Zmechanizowanej, czyli tzw. „Żelaznej Dywizji”.

Przypomnijmy, że w maju bieżącego roku dwa egzemplarze pojazdu opuściły zakłady PIT-Radwar S.A. i dotarły do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Później, jak pisaliśmy, pod koniec czerwca dziewięć Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Poprad dotarło do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Pod koniec sierpnia dwa zestawy POPRAD zostały przekazane do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Wówczas informowano, że w 2020 r. do jednostek wojskowych trafią łącznie 24 egzemplarze zestawu POPRAD, w tym dwa zmodernizowane modele z partii wdrożeniowej. Te ostatnie są już w Koszalinie.

Łącznie z dostawami w latach 2018-2019, do Sił Zbrojnych RP trafiło już 60 sztuk zestawów przeciwlotniczych Poprad z 79 szt. zamówionych (włącznie z dwoma egzemplarzami z partii wdrożeniowej). Umowa z 2015 roku, warta 1,083 mld PLN brutto, została podpisana przez Inspektorat Uzbrojenia z firmą PIT-RADWAR S.A.

Portal „Dziennik Zbrojny” zaznacza, że dostawy zestawów Poprad są realizowane bez opóźnień, nawet mimo trwającej pandemii COVID-19. Jednostki wojskowe, do których już trafiły, to: 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, 21. dywizjon artylerii przeciwlotniczej z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, dywizjon przeciwlotniczy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, dywizjon przeciwlotniczy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, dywizjon przeciwlotniczy z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina.

Według „DZ”, każda z tych jednostek powinna posiadać 9 zestawów Poprad. Wyjątkiem jest dywizjon przeciwlotniczy z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, posiadający 3 egzemplarze (sześć kolejnych ma trafić do tej jednostki w przyszłym roku). Prawdopodobnie analogiczna sytuacja dotyczy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina.

Spółka PIT-Radwar S.A. oficjalnie podaje, że Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy POPRAD jest przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu (VSHORAD). SPZR POPRAD może być stosowany także do osłony kolumn wojsk, miejsc postoju, stanowisk dowodzenia i zgrupowań, oraz lotnisk, portów, zakładów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych itp. przed uderzeniami środków napadu powietrznego.

Podstawowe funkcje SPZR POPRAD realizowane są przez zintegrowaną głowicę śledząco-celowniczą, która posiada napędy o wysokiej dynamice i dokładności. Zestaw sensorów elektrooptycznych (kamera termalna, kamera światła dziennego i dalmierz laserowy) współpracuje z układem automatycznego śledzenia celu (wideotraker).

Wskazanie celów odbywa się za pośrednictwem danych, które są przekazywane kanałem cyfrowym z systemu zautomatyzowanego kierowania obroną przeciwlotniczą lub jest realizowane w sposób autonomiczny. W skład zestawu wchodzi komputer kierowania ogniem, system nawigacji oraz orientowania, a także urządzenie zapytujące „swój-obcy”. Zestaw jest montowany standardowo na podwoziu samochodu ŻUBR-P. Uzbrojenie to cztery przeciwlotnicze rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom lub jej zmodernizowanej wersji Piorun. Znajdują się one w wyrzutniach. Zestaw posiada też cztery rakiety zapasowe. Rakiety Grom mogą zwalczać cele z odległości od 500 do 5500 m, lecące na wysokości od 10 do 3500 m.

MON / dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl