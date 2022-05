Bratczuk: Ukraińskie siły uszkodziły rosyjską jednostkę zaopatrzeniową w pobliżu Wyspy Węży [+VIDEO]

Według przedstawiciela władz obwodu odeskiego Serhija Bratczuka, w wyniku ataku Marynarki Wojennej Ukrainy na okręcie Wsiewołod Bobrow, jednostce zaopatrzenia marynarki wojennej Rosji, wybuchł pożar.

Jak poinformował w czwartek portal Ukrinform, według przedstawiciela władz obwodu odeskiego Serhija Bratczuka, w wyniku ataku Marynarki Wojennej Ukrainy na okręcie Wsiewołod Bobrow, jednostce zaopatrzenia marynarki wojennej Rosji, wybuchł pożar.

Serhij Bratczuk, rzecznik Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował w Telegramie, że statek został uszkodzony i stanął w płomieniach w wyniku ukraińskiego uderzenia.

„W wyniku działań naszej marynarki wojennej w płomieniach stanął okręt logistyczny Wsiewołod Bobrow, jeden z najnowszych we flocie rosyjskiej. Mówią, że kuśtyka w kierunku Sewastopola” – powiedział Bratczuk.

Rzecznik dodał jednak, że „informacje nie zostały jeszcze wyjaśnione”. „Ale fakt, że [jednostka] doznała „ugryzienia przez węża” w rejonie Wyspy Węży jest prawdą” – powiedział.

Według brytyjskiego wywiadu wojskowego, na Wyspie Wężowej (popularnie nazywanej Wyspą Węży) „w dalszym ciągu trwają walki”, przy czym „Rosja cały czas podejmuje próby wzmocnienia swojego garnizonu”, zlokalizowanego na wyspie.

„Ukraina z powodzeniem ataki przy użyciu dronów Bayraktar rosyjską obronę przeciwlotniczą [na wyspie – red.] i statki zaopatrzeniowe” – zaznaczono w raporcie. Dodano, że statki te mają w zachodniej części Morza Czarnego „minimalną ochronę” po tym, gdy po stracie krążownika „Moskwa” rosyjska marynarka w znacznym stopniu wycofała się na Krym.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Ukraińcy przy pomocy dronów Bayraktar TB2 zniszczyli dwa rosyjskie okręty patrolowe typu Raptor na Morzu Czarnym, w rejonie wyspy, a później przeprowadzili skuteczne ataki na samą wyspę. Celem były rozmieszczone tam systemy obrony powietrznej, m.in. TOR i Striła-10, a także składy amunicji i wozy łączności. Zniszczono też kuter desantowy projektu 11770 klasy Serna. Ukraińcy opublikowali serię nagrań, mających przedstawiać ataki Bayraktarów.

„Obecne wysiłki Rosji, by zwiększyć swoje siły na Wyspie Węży oferują Ukrainie więcej okazji, by angażować się w walkę z rosyjskimi wojskami i niszczyć sprzęt wojskowy” – uważa brytyjski wywiad. Zaznacza zarazem, że „jeśli Rosja umocni swoją pozycję na Wyspie Węży za pomocą strategicznych systemów obrony powietrznej i rakietami manewrującymi do obrony wybrzeża, to może zdominować północno-zachodnią część Morza Czarnego”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/DjNroJk7jh 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iFMlDEKM4T — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2022

Kilka dni temu pisaliśmy, że ukraiński serwis specjalistyczny „Defense Express” podał, iż po udanej serii ataków ukraińskich na rosyjski garnizon na Wyspie Wężowej, Rosjanie szykują się do „operacji ratunkowej”. Chodziło o ewakuację rannych żołnierzy, a także ciał zabitych. Według tego serwisu, ewakuacja miałaby odbyć się drogą morską, najprawdopodobniej pod osłoną lotnictwa. Wymieniono w tym kontekście samoloty Su-30SM z 43. pułku lotnictwa morskiego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

