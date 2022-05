Ukraińskie media: Rosjanie szykują ewakuację z Wyspy Wężów – to efekt ataków Bayraktarów

Jak napisał ukraiński serwis specjalistyczny „Defense Express”, po udanej serii ataków ukraińskich na rosyjski garnizon na Wyspie Wężów, Rosjanie szykują się do „operacji ratunkowej”.

Przypomnijmy, że Ukraińcy przy pomocy dronów Bayraktar TB2 zniszczyli w poniedziałek dwa rosyjskie okręty patrolowe typu Raptor na Morzu Czarnym. Ponadto, tego dnia i we wtorek przeprowadzono też skuteczne ataki na samą wyspę. Celem były rozmieszczone tam systemy obrony powietrznej, m.in. TOR i Striła-10, a także składy amunicji i wozy łączności. Zniszczono też kuter desantowy projektu 11770 klasy Serna. Ukraińcy opublikowali serię nagrań, mających przedstawiać ataki Bayraktarów.

#Ukraine: New footage from the famous Snake Island – a Russian 9A330/9A331 Tor surface-to-air missile TLAR was destroyed by a Ukrainian Bayraktar TB2 UAV. pic.twitter.com/06IaahmPb2

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 6, 2022