Rosyjscy żołnierze na lotnisku pod Kijowem [+VIDEO]

Reporter CNN twierdzi, że zauważył rosyjskich żołnierzy u wejścia na lotnisko Hostomel znajdującego się 30 km od centrum Kijowa.

Na lotnisko Antonow w Hostomlu, położone pod Kijowem, dotarł reporter telewizji CNN Matthew Chance. Znajduje się ono tuż za północno-zachodnimi przedmieściami ukraińskiej stolicy. W materiale jakie został upowszechniony w sieci reporter twierdzi, że żołnierze stojący na podejściu na lotnisko to Rosjanie.

„Ci wojskowi jakich tam widzicie, to rosyjskie siły powietrzno-desantowe. Przejmują to lotnisko. Przybywają. Jestem z nimi, gdy bronią perymetru tej bazy lotniczej, gdzie wylądowały na śmigłowcach oddziały, te oddziały, o wczesnych godzinach porannych, by przejąć, by uformować most powietrzny, by przyjąć więcej rosyjskich oddziałów” – powiedział w czasie nagrania Chance.

Reporter twierdził, że rozmawiał z tymi żołnierzami potwierdzając, że są Rosjanami. Na ramienicach mieli miedzano-czarne dystynkcje potwierdzające przynależność do atakujących sił rosyjskich. Dowódca pododdziału miał powiedzieć dziennikarzowi, że przejął on kontrolę nad lotniskiem w Hostomlu. Chance powiedział też, że tuż przed nagraniem materiału widoczni na nim żołnierze toczyli walkę z żołnierzami ukraińskimi, próbującymi odzyskać lotnisko.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. „These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport” pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022