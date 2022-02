Rosyjski Ka-52 zestrzelony pod Kijowem [+VIDEO]

Śmigłowiec najprawdopodobniej został zestrzelony podczas rosyjskiego ataku na lotnisko Hostomel koło Kijowa. Ukraińcy pokazali też zdjęcia rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli.

Jak pisaliśmy, Rosjanie przeprowadzili atak na lotnisko Hostomel koło Kijowa, z użyciem śmigłowców desantowo-szturmowych Mi-8 i uderzeniowych Ka-52. Strona ukraińska podała, że kilka wrogich maszyn udało się zestrzelić.

W sieci pojawiło się naganie, które ma przedstawiać jeden z rosyjskich Ka-52, które tam zestrzelono. Na kadłubie widać wyraźne uszkodzenia, w tym od uzbrojenia przeciwlotniczego. Kokpit jest pusty. Nie ma w nim załogi.

Російський гелікоптер, збитий під Гостомелем pic.twitter.com/Czm54g597a — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022

Ministerstwo obrony Ukrainy podaje też, że do niewoli wzięto już pierwszych rosyjskich żołnierzy. Zamieszczono ich zdjęcia. Według strony ukraińskiej, są to dwaj żołnierze z 423. jampolskiego pułku strzelców zmotoryzowanych, wzięci do niewoli przez żołnierzy z 93. Brygady Zmechanizowanej.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022

Napięcia ukraińsko-rosyjskie uległy w bieżącym tygodniu dalszej eskalacji. W poniedziałek wieczorem Władimir Putin oskarżył Ukrainę o prowadzenie wrogiej Rosji oraz swoim rosyjskojęzycznym obywatelom polityki, a także o stanie się protektoratem zagrażających Rosji USA i NATO. W związku z tym prezydent Rosji podpisał dekrety o republik donbaskich separatystów. W tekście dekretów znalazło się polecenie oficjalnego wprowadzenia wojsk rosyjskich na obszar tych republik. Razem z nimi Moskwa zawarła z separatystycznymi republikami traktaty o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. Przywódcy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej już zwrócili się do prezydenta Rosji o udzielenie im „wsparcia” wobec, jak twierdzili, ataków sił ukraińskich.

Nad ranem, w specjalnym przemówieniu, Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie „specjalnej operacji wojskowej” przeciw Ukrainie. Uzasadnił to tym, że że USA i NATO od trzech dekad miały ignorować interesy Rosji i przybliżały się do jej granic, koncentrując wzdłuż nich potencjał militarny. Ukrainę określił jako pozostającą pod władzą „neonazistów” i urządzającą w Donbasie „ludobójstwo”.

Wkrótce potem oddziały rosyjskiej armii przekroczyły granice Ukrainy w różnych miejscach oraz rozpoczął się ostrzał rakietowy i bombardowanie jej terytorium.

