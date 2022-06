Litwa ogranicza handel z obwodem kaliningradzkim

Litwa poinformowała obwód kaliningradzki, że z powodu zachodnich sankcji zablokuje import i eksport dużej liczby towarów koleją – przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, powołując się na gubernatora regionu.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, Litwa poinformowała rosyjski obwód kaliningradzki, że z powodu zachodnich sankcji zablokuje import i eksport dużej liczby towarów koleją – ogłosił w piątek gubernator regionu.

Gubernator Anton Alichanow powiedział, że ograniczenie wpłynie na 40% do 50% produktów importowanych i eksportowanych z Rosji przez Litwę. „Uważamy, że jest to najpoważniejsze naruszenie prawa do swobodnego tranzytu do i z Obwodu Kaliningradzkiego” – powiedział w internetowym ogłoszeniu wideo, dodając, że władze będą naciskać na zniesienie tych środków.

Zobacz też: Rosja: ogródki działkowe dla pracowników zamiast montowania BMW. Kryzys w zakładach Awtodor

Dodał, że wśród towarów, których to dotyczy, są materiały budowlane, cement i wyroby metalowe. Ani litewskie koleje państwowe, ani litewskie ministerstwo spraw zagranicznych nie były od razu dostępne do udzielenia komentarza.

Alichanow opublikował, jak powiedział, dokument z litewskiej kolei państwowej do jej kaliningradzkiego odpowiednika, mówiący, że zakazy rozpoczną się o północy czasu wileńskiego w sobotę. Powiedział, że jeśli region nie będzie w stanie szybko znieść środków, zacznie dyskutować o potrzebie większej liczby statków do przewozu towarów do Rosji.

W lutym Litwa zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla lotów z Rosji do Kaliningradu, zmuszając przewoźników komercyjnych do dłuższej trasy nad Bałtykiem.

Zobacz też: Koleje Rosyjskie blokują połączenie między Polską a Kaliningradem

Jeszcze w kwietniu wiceszef rosyjskiej dyplomacji, Aleksandr Gruszko, w rozmowie z dziennikarzami skomentował możliwość blokady transportowej obwodu kaliningradzkiego. „Mam wielką nadzieję, zdrowy rozsądek w Europie nie pozwoli na rozpoczęcie jakiś gier wokół Kaliningradu. Myślę, że wielu rozumie, że to igranie z ogniem” – powiedział Gruszko.

Zobacz też: Daniłow: Polska będzie mogła wziąć sobie Kaliningrad, gdy po wojnie Rosja się rozpadnie

Kresy.pl/Reuters