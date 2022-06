Obywatel Tadżykistanu próbował przemycić Afgańczyków przez granicę Polski

W środę po południu, w Narewce w województwie podlaskim, dzielnicowy zatrzymał do kontroli samochód marki volkswagen. Za jego kierownicą siedział 25-letni obywatel Tadżykistanu. W swoim aucie przewoził 4 mężczyzn.

„W środę po południu, w Narewce, przy cmentarzu, dzielnicowy zatrzymał do kontroli volkswagena. Za jego kierownicą siedział 25-letni obywatel Tadżykistanu. W swoim aucie przewoził 4 mężczyzn. Jak ustalił funkcjonariusz byli to obywatele Afganistanu, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Zostali oni przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. 25-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jego auto zostało przewiezione na parking strzeżony. Obywatel Tadżykistanu usłyszał zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności” – czytamy w komunikacie podlaskiej policji.

Jak poinformowała Straż Graniczna, we wtorek na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 56 osób. Byli to między innymi obywatele Etiopii, Sri Lanki i Indii.

Największa grupa cudzoziemców (36 osób) próbowała przedostać się na terytorium Polski na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce. Pozostali cudzoziemcy ujawnieni zostali przez patrole z Placówek SG w Płaskiej, Nowym Dworze, Kuźnicy i Białowieży. Nielegalni migranci pochodzili z Syrii, Jemenu, Iranu, Turcji, Egiptu, Indii, Kamerunu, Etiopii, Sri Lanki, Sudanu oraz Nigerii. Tej doby funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce zatrzymali również 5 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Dwóch obywateli Wielkiej Brytanii i Holender przewoziło czterech obywateli Sri Lanki, obywatel Mołdawii przewoził trzech Jemeńczyków, a obywatel Ukrainy trzech Egipcjan.

W czerwcu br. Straż Graniczna odnotowała 314 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, natomiast od początku 2022 r. takich prób było już 5688.

