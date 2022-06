Ukraiński ekspert twierdzi, że Kijów wie jak zniszczyć rosyjski most na Krym

Eksport do spraw wojskowości Ołeksandr Musiejenko twierdzi, że strona ukraińska dysponuje pełną dokumentacją techniczną mostu nad Cieśniną Kerczeńską.

Musiejenko ujawnił w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN, że ukraiński wywiad zdołał zdobyć pełną dokumentację techniczną wielkiego mostu zbudowanego przez Rosjan nad Cieśniną Kerczeńską dla połączenie anektowanego Półwyspu Krymskiego z jej terytorium.

„Jeśli postawione zostanie odnośne zadanie, są wrażliwe miejsca, które mogą zostać porażone, co doprowadzi do tego, że poszczególne fragmenty mostu mogą być wyłączone z użytku. Najważniejsze jest to, że jest to konstrukcja, przez którą idą transporty broni. Jest to więc bardzo ważna konstrukcja, na którą, jeśli będzie taki nakaz, znajdą się siły i środki. Choć nie jest to tak proste, jak komuś może się wydawać” – słowa Musiejenki zacytowała w niedzielę agencja informacyjna UNIAN.

Ekspert stwierdził, że wyłączenie z użytku mostu krymskiego byłoby dotkliwym ciosem w logistykę sił zbrojnych Rosji, bowiem, według jego szacunków, właśnie tym mostem przechodzi 60-70 proc. dostaw dla oddziałów na Krymie i terenach okupowanych w obwodzie chersońskim i zaporoskim.

Jednak Rosjanie mogą „po części mogą to zrekompensować, ponieważ kontrolują teraz korytarz transportowy Mariupol-Melitopol-Berdiańsk i zabezpieczają się tam. Nawet kontrolują część linii kolejowej do Melitopola. Mogą to zrekompensować, ale to nie jest porównywalne z tym zabezpieczeniem, który przechodzi przez most krymski”.

Wcześniej były zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Igor Romanenko powiedział, że Ukrainie może nie udać się zniszczyć całego mostu, ale teoretycznie może uderzyć we właściwym czasie, gdy będą przezeń przechodzić konwoje rosyjskiej armii. Generał Dmytro Marczenko stwierdził natomiast, że zbudowany przez Rosjan most „na sto procent” stanie się celem dla Ukraińców po tym, gdy otrzymają nowoczesne środki rażenia z zachodu.

21 kwietnia sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Aleksiej Daniłow także skomentował możliwość ataku Ukrainy na Most Krymski.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Porozumienie o budowie mostu łączącego ukraiński Krym z Rosją podpisano podczas wizyty w Moskwie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w grudniu 2013 roku. Janukowycz został jednak w lutym 2014 roku obalony przez rewolucję Majdanu, a Rosja wkrótce potem zajęła Krym i do budowy mostu przystąpiła bez ukraińskiej zgody, co spotkało się m.in. z sankcjami Unii Europejskiej wobec firm budujących most.

Otwarty w 2018 r. Most Krymski liczący 19 km długości jest najdłuższym mostem w Europie. Jego przepustowość wynosi według Rosjan 40 tys. samochodów i 47 par pociągów dziennie.

unian.net/kresy.pl