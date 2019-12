Putin otworzył kolejową część Mostu Krymskiego [+VIDEO]

Prezydent Rosji Władimir Putin oficjalnie otworzył most kolejowy nad Cieśniną Kerczeńską łączący Krym z Rosją.

Pierwszy pociąg pasażerski na trasie do Sewastopola wyruszył w poniedziałek z Petersburga. W specjalnej uroczystości zorganizowanej z tej okazji za pośrednictwem wideołącza wziął Władimir Putin. Chwilę wcześniej rosyjski prezydent przejechał maszynobusem przez Most Krymski z Kerczu do Tamania. Jak pisze TASS, rosyjski prezydent w ten sposób uruchomił ruch kolejowy przez most.

Część 19-kilometrowej drogi Putin spędził w kabinie maszynistów, a część w jednym z wagonów wraz z delegacją budowniczych mostu.

Według TASS budowa mostu oficjalnie zakończyła się 18 grudnia br., jednak jak wynika z rozmowy Putina zarejestrowanej w kabinie maszynobusa, jeden z dwóch torów kolejowych biegnących przez most jeszcze wymaga robót wykończeniowych.

PAP podaje, że porozumienie o budowie mostu łączącego ukraiński Krym z Rosją podpisano podczas wizyty w Moskwie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w grudniu 2013 roku. Janukowycz został jednak w lutym 2014 roku obalony przez Euromajdan a Rosja wkrótce potem zajęła Krym i do budowy mostu przystąpiła bez ukraińskiej zgody, co spotkało się m.in. z sankcjami Unii Europejskiej wobec firm budujących most.

W grudniu 2014 roku ukraińskie władze zlikwidowały wszystkie połączenia kolejowe z Krymem. Od tego czasu na półwyspie kursowały tylko koleje podmiejskie.

Przypomnijmy, że samochodowa część mostu została otwarta przez Putina w podobny sposób 15 maja 2018 roku. Rosyjski prezydent osobiście kierował ciężarówką Kamaz, która pierwsza przejechała przez most. Rok później rosyjskie władze zezwoliły na regularny ruch ciężarówek po moście.

Rosjanie chwalą się, że liczący 19 km Most Krymski jest najdłuższym w Europie. Jego przepustowość ma wynosić 40 tys. samochodów i 47 par pociągów dziennie, co da rocznie 14 milionów pasażerów i 13 mln ton ładunku.

Kresy.pl / TASS /PAP