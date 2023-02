USA ogłosiły nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji

Schetyna mówił o wyborczej perspektywie w czwartkowym wywiadzie dla rozgłośni radiowej RMF FM. "Wszystko na to wskazuje, że będą trzy listy i uważam, że to nie wieszczy katastrofy dla opozycji" - słowa polityka zacytował portal "Dziennika Gazety Prawnej". Polityk nie wykluczył jednak, że dojdzie do uzgodnienia wspólnego startu sił opozycji od Koalicji Obywatelskiej po Lewicę, sugerując, że to mniej prawdopodobna możliwość.

Znacznie bardziej możliwa wydała się Schetynie możliwość zawarcia porozumienia w sprawie wyborów do Senatu. Partie liberalno-lewicowej opozycji miałyby nie wystawiać przeciw sobie kandydatów w poszczególnych okręgach, które w wyborach do izby wyższej parlamentu są jednomandatowe. Jak powiedział polityk - "myślę, że to jest perspektywa kilku, kilkunastu dni, żeby to już było czymś oczywistym. Potwierdza się, że to jest najlepsza droga do tego, żeby wygrywać Senat".