Zdecydowane poparcie dla Białorusi ze strony Chin

Chiny będą dalej wspierać Białoruś w jej staraniach na rzecz „ochrony stabilności narodowej”, sprzeciwiając się zarazem „zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Białorusi i nielegalnym, jednostronnym sankcjom przeciwko temu krajowi”. Białoruś zdecydowanie poparła chińskie propozycje regulowania konfliktu ukraińskiego.

W piątek rozmowę telefoniczną odbyli szefowie dyplomacji Białorusi i Chin, Siergiej Alejnik i Qin Gang. Według oficjalnego komunikatu MSZ Białorusi, obie strony „omówiły aktualne kwestie agendy dwustronnej, sytuację w regionie i na świecie”.

Zaznaczono, że szczególną uwagę poświęcono sytuacji na Ukrainie. Ministrowie omówili inicjatywy pokojowe na rzecz „uregulowania kryzysu”, jakie przedstawiła strona chińska. Zgodzili się, że stanowisko Białorusi i Chin jest zbieżne i że nie ma alternatywy dla pokojowej drogi rozwiązania konfliktu.

Jak pisaliśmy, Chiny zaprezentowały w piątek, w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, swoje 12-punktowy stanowisko ws. „politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego”. Pekin wzywa w nim m.in. do „porzucenia mentalności zimnowojennej”, zaprzestania walk i pilnego wznowienia rozmów pokojowych, a także zaprzestania „jednostronnych sankcji”.

Osobnym tematem były dwustronne praca nad przygotowaniami do zbliżającej się wizyty przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki w Chińskiej Republice Ludowej. Szefowie resortów spraw zagranicznych potwierdzili też zainteresowanie dalszym pogłębianiem „wszechstronnego strategicznego partnerstwa” niezależnie od okoliczności i gotowość do wzajemnego wspierania się na arenie międzynarodowej.

Dodajmy, że według relacji chińskiego MSZ z rozmowy, Alejnik oświadczył, iż Białoruś „w pełni zgadza się” ze stanowiskiem Pekinu i dodał, że chińskie propozycje pokojowe mają „wielkie znaczenie dla rozwiązania konfliktu”.

Według strony chińskiej, Pekin jest gotów do dalszej współpracy z Białorusią, by „wprowadzać w życie ważny konsensus”, osiągnięty przez przywódców obu państw, a także do „przyjęcia dyplomacji na poziomie głowy państwa za strategiczne wytyczne, pogłębienia politycznego wzajemnego zaufania i dążenia do bardziej owocnej współpracy”.

Qin powiedział też w rozmowie, że Chiny będą dalej wspierać Białoruś w jej staraniach na rzecz „ochrony stabilności narodowej i rozwoju”. Sprzeciwiają się zarazem „zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Białorusi i nielegalnym, jednostronnym sankcjom przeciwko temu krajowi”.

