Szwedzkie czołgi Strv 122 i systemy Archer trafią na Ukrainę. Parlament Szwecji zatwierdził nowy pakiet

Zatwierdzony przez szwedzki parlament pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zawiera m.in. 10 czołgów Stridsvagn i 8 nowoczesnych samobieżnych armatohaubic Archer.

W czwartek szwedzki parlament, Riksdag, zaaprobował decyzję rządu Szwecji i przekazaniu Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej. Jego łączna wartość wynosi blisko 630 mln dol. Uchwalenie go wymagało jednak wniesienia poprawek do zatwierdzonego już budżetu państwa na ten rok.

W komunikacie podano, że rząd Szwecji powinien otrzymać prawo podjęcia decyzji o przekazaniu Ukrainie czołgów Stridsvagn i sprzedaży Wielkiej Brytanii samobieżnych armatohaubic Archer kal. 155 mm. Riksdag to zaaprobował.

W skład pakietu dla Ukrainy wchodzi 10 czołgów Stridsvagn 122, (Strv 122) czyli szwedzka wersja wozów Leopard 2A5 i 8 samobieżnych systemów artyleryjskich Archer, a także rakietowe zestawy przeciwlotnicze MIM-23 Hawk i amunicja. Według źródeł ukraińskich, wysłanych miałoby zostać też kilkadziesiąt pojazdów opancerzonych. Chodzi tu o 51 bojowych wozów piechoty CV90.

W przypadku Wielkiej Brytanii, chodzi o sprzedaż 14 systemów Archer. Wcześniej Brytyjczycy wysłali armato-haubice tego typu na Ukrainę.

To kolejny, ale „najsilniejszy” jak dotąd pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku wojny, jaki zorganizowała i uchwaliła Szwecja. Jednocześnie, media ukraińskie zaznaczają, że władze w Sztokholmie kategorycznie nie zgadzają się na dostarczenie siłom ukraińskim myśliwców Gripen, tłumacząc, że maszyny te są Szwedom bardzo potrzebne.

Już w połowie stycznia informowaliśmy, że Szwecja dostarczy Ukrainie armatohaubice Archer 155 mm i bojowe wozy piechoty CV90.

Szwecja dysponuje obecnie 48 samobieżnymi armatohaubicami Archer kal. 155 mm., z czego w linii jest połowa. Wprowadzono je do służby w 2016 roku. Już wcześniej w szwedzkich mediach zastanawiano się, ile sztuk można byłoby przekazać Ukrainie.

System Archer, produkowany przez BAE Systems to samobieżna armatohaubica kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Posiada w pełni zautomatyzowany system ładowania i komputerowy system kierowania ogniem. Załoga, którą mogą stanowić tylko dwie osoby, może przestawić haubicę w pozycję bojową w 14 sekund bez konieczności opuszczania opancerzonej kabiny, a pierwszy pocisk wystrzelić 9 sekund później. Po oddaniu łącznie 5 strzałów można wrócić do pozycji mobilnej i odjechać na tyle szybko, że w niektórych przypadkach nastąpi to nim ostatnie pociski uderzą w cel. Przy wykorzystaniu amunicji Excalibur, zasięg ostrzału może wynosić do 60 km, przy wykorzystaniu amunicji standardowej to 30 km. Jak na razie, system Archer używany jest tylko w armii szwedzkiej.

Bojowy wóz piechoty CV90 jest uzbrojony w armatę 40 mm L70 Bofors. Opancerzenie maszyny pozwala wytrzymać trafienie pociskami 30 mm. Szwedzkie Siły Zbrojne dysponują ponad 500 takimi BWP.

Szwedzki czołg Stridsvagn 122 został opracowany w oparciu o wymogi szwedzkich wojsk lądowych (Svenska Armén) we współpracy z niemieckim KMW i szwedzkim Land Systems Hägglunds AB na bazie czołgu Leopard 2A5. Posiada nowy system kierowania ogniem, nowy modułowy pancerz specjalny Akers, a także wyrzutnie francuskich granatów dymnych Galix. Ma opinię najlepiej opancerzonego czołgu z rodziny Leopard 2. Łącznie wyprodukowano i dostarczono 121 czołgów w różnych wersjach rozwojowych.

