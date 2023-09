Stoltenberg wzywa do zwiększenia wydatków na obronność. “2 proc. PKB to minimum”

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg znów wezwał do zwiększenia wydatków na obronność. “Dwa procent PKB na wydatki wojskowe stanowią minimum” – podkreślił.

Stoltenberg podkreślił w niedzielnej rozmowie z niemieckimi mediami, że “podczas zimnej wojny, gdy rządzili Konrad Adenauer czy Willy Brandt, wydatki na obronność wynosiły od trzech do czterech procent PKB”. Jak dodał, w Norwegii, jego ojczyźnie, było podobnie. “Udało się nam to wtedy osiągnąć i musimy to osiągnąć także dzisiaj” – zaznaczył.

Sekretarz generalny NATO przypomniał decyzję podjętą na lipcowym szczycie w Wilnie, zgodnie z którą “dwa procent PKB na wydatki wojskowe stanowią minimum”. Wyraził przekonanie, że wielu sojuszników może nawet przekroczyć ten cel.

Szef NATO odniósł się do wysiłków Niemiec, by osiągnąć cel Sojuszu, którym jest inwestowanie dwóch procent PKB w obronność. Jego zdaniem, Berlin jest “na dobrej drodze” w tym zakresie. “Dla sojuszu ogromną różnicę stanowi to, czy największy kraj Europy przestrzega tych wytycznych, czy nie” – powiedział.

“Dwa procent z dużego ciasta to po prostu więcej niż dwa procent z małego ciasta” – dodał.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie Stoltenberg podkreślił, że nie spodziewa się szybkiego zakończenia walk. “Większość wojen trwa dłużej niż się początkowo zakładało. Dlatego musimy przygotować się na długotrwały konflikt na Ukrainie” – powiedział.

