Szwecja przekaże Ukrainie 51 bojowych wozów piechoty i haubice Archer [+VIDEO]

Ukraina otrzyma od Szwecji 51 bojowych wozów piechoty, a także systemy artyleryjskie Archer – przekazał w czwartek portal Militarnyj.

Wcześniej informowano, że Szwecja wyśle 50 pojazdów opancerzonych, ale premier zaznaczył, że teraz jest to około 51 pojazdów. „Nasz najnowszy pakiet wsparcia obronnego obejmuje 51 pojazdów bojowych, systemy artyleryjskie Archer, które znacznie wzmocnią siły ukraińskie” – powiedział Ulf Christersson.

Ukraińskie wojsko powinno otrzymać ze Szwecji bojowe wozy piechoty CV90. „To stanie się tak szybko, jak to możliwe” – powiedział Christersson. Wyjaśnił, że z „oczywistych względów” nie poda dokładnych terminów dostaw tych systemów.

„Nie podamy dokładnych dat dostaw, rozumiecie z jakich powodów. Ale są też kwestie praktyczne związane z przygotowaniami” – dodał premier.

W odpowiedzi Zełenski zwrócił uwagę na wysoki poziom pomocy obronnej ze Szwecji, a szczególnie podziękował za zbliżające się dostawy haubic Archer na Ukrainę.

„Szwecja dopiero niedawno udzieliła Ukrainie wsparcia obronnego o wartości około 1 miliarda dolarów. Szczególnie nasi żołnierze czekają na szwedzkie Archery – jeden z najlepszych systemów artyleryjskich na świecie. Wsparcie obronne dla Ukrainy to najlepszy sposób na zbliżenie do pokoju” – powiedział w Kijowie po rozmowach z premierem Szwecji Ulfem Christerssonem.

Już w połowie stycznia informowaliśmy, że Szwecja dostarczy Ukrainie armatohaubice Archer 155 mm i bojowe wozy piechoty CV90.

CV90 (Combat Vehicle 90) to rodzina pojazdów bojowych opracowanych przez BAE Systems i Bofors.

Bojowy wóz piechoty CV90 jest uzbrojony w armatę 40 mm L70 Bofors. Opancerzenie maszyny pozwala wytrzymać trafienie pociskami 30 mm. Szwedzkie Siły Zbrojne dysponują ponad 500 takimi BWP.

Szwecja dysponuje obecnie 48 samobieżnymi armatohaubicami Archer kal. 155 mm. Wprowadzono je do służby w 2016 roku. Już wcześniej w szwedzkich mediach zastanawiano się, ile sztuk można byłoby przekazać Ukrainie.

System Archer, produkowany przez BAE Systems to samobieżna armatohaubica kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Posiada w pełni zautomatyzowany system ładowania i komputerowy system kierowania ogniem. Załoga, którą mogą stanowić tylko dwie osoby, może przestawić haubicę w pozycję bojową w 14 sekund bez konieczności opuszczania opancerzonej kabiny, a pierwszy pocisk wystrzelić 9 sekund później. Po oddaniu łącznie 5 strzałów można wrócić do pozycji mobilnej i odjechać na tyle szybko, że w niektórych przypadkach nastąpi to nim ostatnie pociski uderzą w cel. Przy wykorzystaniu amunicji Excalibur, zasięg ostrzału może wynosić do 60 km, przy wykorzystaniu amunicji standardowej to 30 km. Jak na razie, system Archer używany jest tylko w armii szwedzkiej.

