Biskupi z Ukrainy skierowali „braterskie upomnienie” do biskupów niemieckich ws. Drogi Synodalnej

Komisja Episkopatu Ukrainy ds. Rodziny w związku z rozpoczęciem w Niemczech tzw. Drogi Synodalnej skierowała do biskupów niemieckich „braterskie upomnienie”, apelując do wierność Pismu Świętemu i Tradycji Kościoła. Zwraca uwagę na zamęt, jaki wprowadzają wśród części wiernych poglądy głoszone przez członków Episkopatu Niemiec.

W związku z rozpoczętą w Niemczech tzw. Drogą Synodalną, Komisja Episkopatu Ukrainy ds. Rodziny skierowała do biskupów niemieckich „braterskie upomnienie”, apelując o wierność Pismu Świętemu i Tradycji Kościoła. W swoim liście biskupi z Ukrainy zwracają uwagę na głęboki kryzys wartości w Niemczech oraz na to, że stanowisko niemieckich biskupów w niektórych sprawach jest zagrożeniem dla wiernych na Ukrainie. Dotyczy to m.in. kwestii obecności homoseksualistów w Kościele czy stosunku do ideologii LGBT.

W dokumencie podkreślono, że „środowiska LGBT prowadzą zmasowany atak ideologiczny” na młodzież i dzieci celem ich demoralizacji, które zarazem usprawiedliwiają swoją działalność stanowiskiem biskupów w Niemczech.

„Boli nas obserwowanie, jak propaganda LGBT powołuje się na Wasze sformułowania, by walczyć z chrześcijaństwem, a także ze wszystkimi, którzy uznają prawdziwą antropologię, opartą na Piśmie Świętym i prawie naturalnym” – czytamy w liście biskupów Ukrainy, którego fragmenty opublikowano na łamach portalu wPolityce.pl. Hierarchowie zwracają uwagę na zamęt, jaki wprowadzają wśród części wiernych poglądy głoszone przez członków Episkopatu Niemiec:

„Niektórzy nasi wierni, którzy dźwigają na sobie ciężar homoseksualizmu i innych ran w sferze seksualnej, dowiadując się o tego typu oświadczeniach Waszej Komisji, czują się bezsilni w walce o swe życie w czystości. Małżeństwa sprzeciwiające się antykoncepcyjnej mentalności tego świata oraz otwierające się na dar życia odczuwają głębokie wątpliwości po przeczytaniu Waszych poglądów na temat antykoncepcji”.

W liście zaznaczono, że przez stanowisko niemieckich biskupów i wypowiedzi wygłaszane w związku z tzw. Drogą Synodalną, „wierni Kościoła katolickiego na Ukrainie doświadczają oskarżeń ze strony innych chrześcijan, że Kościół odchodzi od prawdy objawionej”.

„Widzą Wasze stanowisko nie jako Wasze prywatne nauczanie czy nawet osobną drogę Kościoła w Niemczech, ale jako stanowisko całego Kościoła katolickiego” – napisano. Pod listem podpisał się m.in. bp Radosław Zmitrowicz, który podkreśla, że Kościół w sprawach seksualności ma jasne nauczanie, będące lepszą odpowiedzią na wyzwania współczesnych czasów niż uleganie postulatom LGBT i rewolucji seksualnej.

Jak wcześniej informowaliśmy, w niedzielę 1 grudnia w Niemczech rozpoczęła się Droga Synodalna. Chodzi o proces, który zapoczątkowali niemieccy biskupi w marcu, podczas wiosennej sesji plenarnej. Jego celem ma być wyjaśnienie zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych, a do tematów prac należą takie kwestie, jak podział władzy w Kościele, sensowność celibatu, a także możliwość kapłaństwa kobiet, czy zmian w katolickiej etyce seksualnej. Według obserwatorów i komentatorów, większość uczestników Drogi Synodalnej chciałoby znieść obowiązek celibatu, wprowadzić diakonat kobiet (docelowo także prezbiteriat) czy też zaakceptować związki homoseksualne i homoseksualne praktyki.

Na początku grudnia, podczas konferencji w Berlinie, w ramach tzw. Drogi Synodalnej, poświęconej homoseksualizmowi, stosunkom seksualnym w związkach pozamałżeńskich oraz antykoncepcji, wzywano „do przemyślenia dotychczasowego nauczania kościelnego”. Komisja Małżeństwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Niemiec uznała homoseksualizm za normalny wariant rozwoju ludzkiej seksualności. Według opublikowanego podsumowania konferencji „biskupi stwierdzili jednogłośnie, że skłonności homoseksualne są zupełnie normalnym wariantem rozwoju ludzkiej seksualności”. Uznali też, że „skłonności do osób tej samej płci miałyby być równie dobre jak skłonności do osób płci przeciwnej” i nie należy tego zmieniać. Wezwano też do przemyślenia nauczania Kościoła ws. penalizacji współżycia par jednopłciowych i powtórzono, iż rozwodnicy żyjący w nowych związkach mogą przyjmować Komunię Świętą. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w jednym z wywiadów kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Episkopatu Niemiec sugerował, że niemiecki Kościół może zaakceptować błogosławienie parom homoseksualnym.

