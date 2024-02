Promocja obowiązkowej edukacji seksualnej dla „maluchów” ze szkół podstawowych w TVP Info

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell wezwał państwa członkowskie do wstrzymania się z eksportem broni.

„Nie tylko musimy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, ale bez względu na wszystko. [To] nie jest tylko kwestią czasu – to kwestia ilości i jakości naszych dostaw” – powiedział szef unijnej dyplomacji podczas swojej oficjalnej wizyty w Warszawie. „I oczywiście musimy zrobić więcej i szybciej, ponieważ Ukraina musi zwyciężyć” - słowa Borrella zacytował portal Euronews.com.

W marcu ubiegłego roku Unia Europejska zatwierdziła plan o wartości 2 miliardów euro mający na celu zwiększenie dostaw amunicji na Ukrainę, zobowiązując się do wysłania miliona pocisków kal. 155 mm w ciągu 12 miesięcy, aby pomóc Ukraińcom w walce z Rosją. Jednak do końca 2023 roku UE dostarczyła im zaledwie 330 tys. sztuk amunicji. Oczekuje się, że do końca marca liczba ta osiągnie około 520 tys. Kijów uważa to tempo dostaw za wysoko niezadowalające.