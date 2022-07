AU zapowiada „super Kraba”. Będzie produkowany równolegle do K9PL

Rzecznik Agencji Uzbrojenia oświadczył w niedzielę, że AHS Krab będzie produkowany do 2026 roku, lecz po tej dacie produkcja Kraba się nie zakończy, ponieważ Krab zostanie zastąpiony przez „haubicę nowej generacji”, którą określił mianem „super Kraba”. Produkcja nowej haubicy będzie prowadzona równolegle do K9PL.

W piątek strona polska potwierdziła wcześniejsze informacje mediów, dotyczące zakupu południowokoreańskich samobieżnych armatohaubic K9. W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy, że oznacza to wygaszenie produkcji Krabów do ok. 2026 roku. Rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek przekazał w niedzielnej rozmowie z Jarosławem Wolskim na kanale „Wolski o Wojnie”, że AHS Krab będzie produkowany do 2026 roku, lecz po tej dacie produkcja Kraba się nie zakończy, ponieważ Krab zostanie zastąpiony przez „haubicę nowej generacji”. Określił ją mianem „super Kraba”.

Podkreślił, że zostanie ona zbudowana w oparciu o doświadczenia z wykorzystania Krabów na Ukrainie. Produkcja – jak określił – „Super Kraba” od 2026 będzie prowadzona równolegle do K9PL.

Także w piątek ppłk Krzysztof Płatek oświadczył, że „w przyszłości HSW będzie produkować nowoczesne armatohaubice K9PL / Krab 2, opracowane w oparciu o najlepsze rozwiązania z systemów K9A2 i Krab, przy czym Kraby będą produkowane do czasu powstania przyszłościowego wyrobu”.

Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził w piątek, że Polska będzie kupować broń i sprzęt od Korei Południowej. Potwierdził wcześniejsze, nieoficjalne informacje, dotyczące zakupu dużej partii południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther, lekkich samolotów odrzutowych FA-50, a także armatohaubic K9. W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy, że oznacza to wygaszenie produkcji Krabów do ok. 2026 roku.

Już wcześniej podkreślaliśmy, że mimo to, iż polski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie sam dostarczyć Krabów dla Wojska Polskiego, to przyjął zamówienie na armatohaubice dla ukraińskiej armii. W czerwcu w Kijowie podpisano umowę o wartości około 3 mld zł, dotycząca zakupu przez Ukrainę ponad 50 sztuk polskich samobieżnych armatohaubic Krab dla trzech dywizjonów artylerii.

