Amerykanie przerzucili do Europy swoje najnowsze systemy artyleryjskie Paladin

Stacjonujący w Mannheim w Niemczech polowy batalion wsparcia 405. Polowej Brygady Wsparcia Armii USA otrzymał m.in. najnowsze, zmodernizowane systemy artyleryjskie M109A7 Paladin.

W ubiegły piątek 405. Polowa Brygada Wsparcia Armii USA poinformowała, że wchodzący w jej skład polowy batalion wsparcia armii z koszar Coleman w Mannheim w Niemczech otrzymał ponad 30 systemów artyleryjskich „nowej generacji” M109A7 Paladin i artyleryjskich wozów amunicyjnych M992A3, zbudowanych w oparciu o podwozie Paladina.

Amerykańska artyleria dotarła drogą morską do Niemiec, a następnie koleją na miejsce przeznaczenia.

W przypadku systemów Paladin, chodzi tu o ich najnowsze wersje, zmodernizowane do najnowszych standardów ciężkiego sprzętu wojskowego. Podana liczba wozów odpowiada ekwiwalentowi batalionu artylerii polowej.

„Nowe pojazdy opancerzone, obecnie część Army Preposition Stock-2 (APS-2) 405. Polowej Brygady Wsparcia Armii w Colemann, wzmocnią gotowość sił amerykańskich w Europie i ich zdolność do wspierania walczących, jednocześnie promując stabilność i bezpieczeństwo w regionie” – poinformowało na Twitterze dowództwo 405. Brygady.

Zaznaczono przy tym, że te ulepszone systemy artyleryjskie oferują kluczowe zdolności w zakresie wsparcia ogniowego dla różnych misji bojowych prowadzonych przez grupy bojowe brygady w hybrydowym, asymetrycznym i antyterrorystycznym środowisku walki.

Obszar roboczy APS-2 w koszarach Coleman jest miejscem składowania blisko dwóch partii pojazdów i sprzętu grup bojowych brygady.

Nowo otrzymana broń artyleryjska będzie przechowywana jako rezerwa sprzętowa, mogąca stanowić uzbrojenie pełnego batalionu artylerii polowej.

W skład 405. Polowej Brygady Wsparcia Armii wchodzą cztery bataliony wsparcia, z których jeden stacjonuje w Mannheim. Odpowiada on m.in. za przechowywanie, utrzymanie sprzętu wojskowego, gdy ten zostanie sprowadzony. Sprzęt ten przechodzi przez magazyny Army Prepositioned Stock. W Europie są one przeznaczone do utrzymywania w gotowości sprzętu dla amerykańskich żołnierzy. Obecnie znajdują się one na terytorium Niemiec, Belgii i Holandii, a w przyszłości również w Polsce.

