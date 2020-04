Poparcie dla niemieckiej partii rządzącej wzrosło o jedną czwartą

Według pracowni badań opinii publicznej GMS poparcie dla rządzącej Niemcami Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) wzrosło od początku roku o ponad jedną czwartą.

Wyniki najnowszego sondażu GMS na temat sympatii partyjnych w niemieckim społeczeństwie podał na Twitterze profil Europe Elects. Zgodnie z jego wynikami CDU może liczyć na poparcie wyborcze na poziomie 38 proc. Oznacza to, że partia Angeli Merkel zyskała aż 10 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego sondażu GMS przeprowadzonego na przełomie grudnia i stycznia. Obecny wynik sondażowy jest także o 5 punktów procentowych od wyniku CDU w ostatnich wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2017 r. Partia rządząca Niemcami odnotowuje wzrastające poparcia społeczne od początku kryzysy pandemicznego.

Tracą Zieloni, którzy jeszcze przed pandemią SARS COVID-19 zaczęli zagrażać pozycji CDU jako najsilniejszej niemieckiej partii. W badaniu GMS poparcie dla nich okazało się o 5 punktów procentowych niższe niż w poprzednim sondażu sięgając poziomu 16 proc. To i tak o 7 punktów procentowych więcej w porównaniu do wyniku wyborczego.

W sytuacji pandemii swoją pozycję odbudowała też nieco mniejsza siła rządząca, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), którą wskazało także 16 proc. respondentów o zdecydowanych sympatiach wyborczych. Oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu, ale nadal jest to 0 5 punktów procentowych mniej w stosunku do wyniku wyborczego.

Słabnie antyimigracyjna i eurosceptyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), którą wybrało 10 proc. badanych to jest o 4 punkty procentowe mniej niż w poprzednim sondażu i 3 punkty procentowe mniej niż w czasie wyborów. Radykalna Lewica („Die Linke”) może liczyć na poparcie 8 proc. niemieckich wyborców co oznacza, że w sondażach GMS poparcie to pozostaje bez zmian, a w stosunku do wyniku wyborczego jest niższe o 1 punkt procentowy.

Liberalna Walna Partia Demokratyczna (FDP) uzyskała poparcie 6 proc. respondentów. W poprzednim sondażu GMS było to jeszcze 9 proc., a w wyborach 11 proc.

