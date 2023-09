Reuters: Szwajcarzy sprzedają czołgi Leopard 2, aby pomóc w uzupełnieniu zapasów po darowiznach Ukrainy

Niemcy z zadowoleniem przyjęły decyzję Szwajcarii o otwarciu drogi do sprzedaży części niemieckich czołgów Leopard 2 w celu odbudowy zapasów uszczuplonych w wyniku pomocy dla Ukrainy.

Jak przekazała w środę agencja prasowa Reuters, Niemcy z zadowoleniem przyjęły decyzję Szwajcarii o otwarciu drogi do sprzedaży części niemieckich czołgów Leopard 2 w celu odbudowy zapasów uszczuplonych w wyniku pomocy dla Ukrainy.

W lutym Niemcy zwróciły się do Szwajcarii o odsprzedanie części z 96 czołgów Leopard 2, które przechowują, producentowi Rheinmetall.

Aby zachować zgodność ze szwajcarskimi przepisami dotyczącymi neutralności, Berlin zapewnił, że broń nie trafi do Kijowa, ale pozostanie w Niemczech lub u sojuszników z NATO lub Unii Europejskiej.

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni za tę decyzję” – powiedział Swiss TV Michel Fluegger, ambasador Niemiec w Szwajcarii. „Potrzebujemy tych czołgów, wypełnią luki u nas i u naszych europejskich partnerów”.

Wypowiadał się po tym, jak we wtorek szwajcarski parlament zatwierdził wycofanie ze służby 25 czołgów Leopard 2, co umożliwi ich odsprzedaż do Niemiec.

Zobacz też: Niemcy przyznają, że dostarczyły Ukraińcom zepsuty i przestarzały sprzęt wojskowy

Kupowanie szwajcarskiej broni może stać się trudne, jeśli Berno nie zmieni swojego prawa dotyczącego materiałów wojennych, powiedział ambasador Niemiec Fluegger.

„Kupiliśmy wiele broni, systemów, komponentów lub amunicji od Szwajcarii, w tym od naszych partnerów z NATO, a teraz chcielibyśmy przekazać część tych systemów Ukrainie”.

Szwajcarski rząd musi teraz formalnie wesprzeć eksport Leopardów 2 do Niemiec, ale oczekuje się, że będzie to formalność po tym, jak minister obrony Viola Amherd stwierdziła, że dostawy czołgów do Niemiec są zgodne ze szwajcarskim prawem neutralności i leży również w interesie kraju .

„W ten sposób możemy również przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie, a tym samym bezpośrednio do bezpieczeństwa naszego kraju” – powiedziała szwajcarska minister obrony Viola Amherd szwajcarskiemu nadawcy SRF.

Kresy.pl/Reuters