USA: system artyleryjski ERCA trafił w cel z odległości 70 km

Amerykańscy wojskowi powiedzieli, że podczas testów poligonowych system artyleryjski o przedłużonym zasięgu (ERCA) dla armii USA trafił prosto w cel z odległości 70 km.

Jak informuje portal „Defense News”, opracowywany dla armii USA system artyleryjski o przedłużonym zasięgu (ERCA – Extended Range Cannon Artillery) podczas testów w ubiegłą sobotę na poligonie Juma w Arizonie trafił w cel z odległości 70 km. Wykorzystano do tego naprowadzany pocisk artyleryjski o przedłużonym zasięgu.

Portal powołuje się na generała Johna Rafferty, który nadzoruje program modernizacji precyzyjnych systemów artyleryjskich dalekiego zasięgu. Podczas rozmowy z grupą reporterów po teście powiedział: „Nie sądzę, żeby nasi adwersarze posiadali zdolność trafiania prosto w cel z 43 mil”.

Wcześniej, w marcu br. podczas prób osiągnięto zasięg 65 km przy dwóch strzałach. Teraz wystrzelono trzykrotnie, z których trzeci strzał okazał się udany. Przy każdej z prób wykorzystywano nieco różne pociski przy tym samym napędzie dodatkowym, w celach badawczych.

Wiadomo, że amerykańska armia spieszy się przedłużeniem zasięgu swojej artylerii, by zniwelować przewagę w tym obszarze m.in. ze strony Rosji. Projekt ERCA zakłada, że działo na polu walki powinno być w stanie wystrzelić i zniszczyć cel z pozycji poza zasięgiem systemów przeciwnika.

System artylerii lufowej ERCA opiera się na podwoziu haubicy samobieżnej M109A7 Paladin, z działem kal. 155 mm, ale o lufie wydłużonej z 39 do 58 kalibrów, czyli z 6 do 9 metrów. W tym rozwiązaniu wykorzystywana jest też amunicja Excalibur, produkcji Raytheona, a także XM1113 z dodatkowym napędem. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie zasięgu. W przypadku haubic Paladin zasięg standardowy to 21 km i 30 km przy zastosowaniu pocisków z dodatkowym napędem.

Według zapowiedzi amerykańskich wojskowych, w przyszłym roku prace nad niektórymi elementami systemu mają zostać zakończone. Dotyczy to np. wzoru pocisku i napędu dodatkowego. Rozpocząć mają się prace w kierunku wprowadzenia pocisków Excalibur do produkcji. Zaznaczono przy tym, że docelowo nie może spaść szybkostrzelność.

Armia USA chce zakończyć prace nad ERCA w 2021 roku. W 2023 roku miałby zostać wprowadzony do służby liniowej.

