Litwa: według badania zleconego przez Pałac Prezydencki 2/3 dorosłych obywateli chce zaszczepić się przeciwko SARS-CoV-2

Wyraźna większość litewskich obywateli zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, z czego połowa chciałaby przyjąć szczepionkę jak najszybciej. Badanie w tej sprawie zlecił litewski Pałac Prezydencki.

Na Litwie, na zlecenie tamtejszego Pałacu Prezydenckiego, przeprowadzono badanie opinii publicznej, dotyczące stosunku litewskich obywateli do szczepień przeciwko koronawirusowi. Wynika z nich, że większość z nich zamierza się zaszczepić.

„Najnowsze badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone tuż przed wprowadzeniem ścisłej kwarantanny. Z badania wynika, że dwie trzecie mieszkańców w wieku powyżej 18 lat planuje zaszczepić się bezpieczną i dostępną szczepionką przeciwko koronawirusowi. To pozytywny wynik” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Simonas Krėpšta, główny doradca prezydenta Litwy.

Według Krėpšty, spośród osób chętnych do zaszczepienia się, mniej więcej połowa chciałaby zrobić to jak najszybciej. „Około połowa osób spośród tych, które chciałyby się zaszczepić, to chciałyby zrobić jak najszybciej. To około miliona mieszkańców kraju. Można powiedzieć, że dwie trzecie ludzi jest za szczepionką i ma nadzieję, że może ona zmienić sposób zarządzania pandemią i być skutecznym narzędziem” – powiedział.

We wtorek Prezydent RL Gitanas Nausėda wraz z doradcami odbył wideokonferencję z członkami Rady Ekspertów ds. Zdrowia, premier Ingridą Šimonytė, ministrem zdrowia Arūnasem Dulkisem oraz członkami Komisji ds. Zdrowia litewskiego parlamentu. Podczas konferencji Mindaugas Stankūnas, profesor Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu powiedział, że nie można wykluczyć, iż nowa mutacja koronawirusa, która pojawiła się w Wielkiej Brytanii, jest już obecna na Litwie. Takiego zdania jest też prof. Edita Sužiedėlienė z Centrum Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wileńskiego.

Według wcześniejszych zapowiedzi litewskiego resortu zdrowia, partia szczepionek na koronawirusa dotrze na Litwę 26 grudnia. Szczepienia rozpoczną się dzień później. Jak zapowiedziano, szczepionki będą dostarczane regularnie, zgodnie z harmonogramem, do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

