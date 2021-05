Zełenski: Ukraina jest sercem Europy, broni jej wschodniej granicy i będzie należeć do UE

Według Wołodymyra Zełenskiego, Ukraina jest „centrum i sercem Europy”, a udowadnia to m.in. „broniąc wschodniej granicy” kontynentu. Jest też przekonany, że Ukraina będzie należeć do Unii Europejskiej.

W sobotę na Ukrainie obchodzony jest Dzień Europy. Z tej okazji ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zamieścił okolicznościowy wpis na Twitterze.

„Ukraina to Europa. Jesteśmy Europejczykami, centrum i sercem Europy geografią, duchem, wartościami i aspiracjami. Udowodniliśmy to na Majdanie i udowadniamy to każdego dnia zmieniając nasze państwo, budując niepodległość i naszą przyszłość, broniąc wschodniej granicy Europy” – napisał Zełenski.

„Ukraina zdecydowanie będzie w Unii Europejskiej” – zaznaczył prezydent Ukrainy.

